Det vakte i den grad opsigt, da Lionel Messi blev iklædt en såkaldt bisht midt i fejringen af VM-trofæet.

Mens det af nogen blev kaldt den sidste brik i forhold til sportswashing, må andre sidde og gnide sig i hænderne.

Siden emiren af Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, iførte Messi den sorte og let gennemsigtige kåbe, er salget af bishten nemlig eksploderet blandt de mange argentinere, der var til stede i Doha under fejringen.

Det skriver L'Equipe.

Messi blev iklædt en bisht af emiren, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Messi blev iklædt en bisht af emiren, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Foto: HANNAH MCKAY

En bisht er i den arabiske verden et traditionsrigt statussymbol, der bæres ved særlige begivenheder af højtstående personligheder.

Og derfor har argentinerne været ivrige efter at få et minde om den store dag.

Det betød, at Ahmed Al Salim, som ejer den butik, der lavede den historiske bisht, og hans medarbejdere, i den grad kom på overarbejde.

Normalt sælger butikken, som ifølge mediet længe har leveret til den qatarske kongefamilie, otte til ti beklædningsgenstande om dagen.

Salget i butikken, Al Salim, er steget markant. Her ses en af medarbejderne, der er i gang med at lave en bisht. Foto: KARIM JAAFAR Vis mere Salget i butikken, Al Salim, er steget markant. Her ses en af medarbejderne, der er i gang med at lave en bisht. Foto: KARIM JAAFAR

Mandag – dagen efter VM-fejringen – var salget steget til 150 eksemplarer.

Heriblandt tre, der lignede den kåbe, Messi bar.

En kåbe med bomuld fra Japan og guldtråd fra Tyskland til en værdi af knap 2.000 euro.

Så selvom både Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, FIFA-præsident Gianni Infantino og Lionel Messi modtog massiv kritik efterfølgende, må der sidde nogen i Qatar, som i den grad er tilfredse med, at hovedaktørerne fik den argentinske troldmand i det historiske klæde.