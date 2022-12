Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når du om 10, 20 eller 30 år genser de ikoniske billeder af Lionel Messi med VM-trofæet, vil du nok hurtigt blive mindet om, at det var i Qatar, han endelig vandt sportens mest eftertragtede trofæ.

Verdens måske bedste fodboldspiller nogensindes største triumf er nemlig blevet foreviget, mens han er ikædt et stykke tøj, der lige nu vækker opsigt i hele verden.

I sekunderne før Messi fik overrakt VM-trofæet, blev han nemlig iført en såkaldt bisht af Emiren af Qatar og FIFA-præsident Gianni Infantino.

Og nu går billederne af den argentinske troldmand i den sorte kappe verden rundt.

Emiren af Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ifører Messi den lokale kåbe - en såkaldt bisht. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Emiren af Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ifører Messi den lokale kåbe - en såkaldt bisht. Foto: HANNAH MCKAY

»Der er noget underligt ved, at Messi bliver iklædt en bisht. Qatar ønsker, at dette skal være deres øjeblik lige så meget, som det er Messis og Argentinas,« skriver Tariq Panja, der er forfatter og journalist for The New York Times.

The Independents cheffodboldskribent Miguel Delaney går skridtet videre.

»Det passer måske til værten, men det er usædvanligt for en VM-finale, og det kan beskrives som den sidste brik i forhold til sportswashing,« skriver han.

Ifølge samme medie kritiserer Messis tidligere landsholdskammerat Pablo Zabaleta beslutningen om at iklæde Messi kåben.

Gianni Infantino havde svært ved at slippe VM-trofæet til Lionel Messi. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Gianni Infantino havde svært ved at slippe VM-trofæet til Lionel Messi. Foto: FRANCK FIFE

»Hvorfor? Der var ingen grund til det,« lød det fra den nuværende BBC-ekspert.

Daily Mail kalder det et bizart øjeblik.

The Athletics Laurie Whitwell mener, at øjeblikket, hvor den vindende anfører løfter VM-trofæet bør tilhøre spillerne og ikke VM-værtsnationen.

I den arabiske verden er en bisht et statussymbol, der bliver båret ved helt særlige begivenheder og ofte af højtstående personer.