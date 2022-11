Lyt til artiklen

En inder, der styrer en dansk fanklub i Qatar? Ja, den er god nok.

Allerede nu har ganske absurde scener vist sig ved VM-slutrunden i Qatar.

Parader med fans i spritnye trøjer fra blandt andet Argentina, Brasilien og Spanien er gået gennem gaderne i oliestaten, men selv om det kan lyde som et ganske normalt syn før et VM, ja, så har paraderne vakt opsigt, fordi fansene har haft indisk pas.

Overfor fodboldmediet Mediano har en migrantarbejder med job som sikkerhedsvagt fortalt, at flere af de indiske fans i paraderne er frivillige ved slutrunden, og én af arbejdsopgaverne som frivillig er netop at agere fan.

Sorry but I can’t be the only one seeing all these different fan groups that are in Qatar rn on tiktok there’s no way they just have groups of fans marching around qatar 24/7, like where are they going, what’s the aim here…it’s gotta be actors right pic.twitter.com/Xa1MXXJLC9 — Kozłowzki Era (@notnoahanymore) November 12, 2022

Og bag fan-paraderne står personer, der betales af de qatarske myndigheder for at forsøge at samle fansene i fanklubber i Qatar, så slutrunden kan få sig det fan-liv, som slutrunder er kendt for.

Over sommeren dukkede flere af den slags fansider op for de store nationer, og for nylig fik Danmark så også en - omend den er langt fra så populær som de andre.

B.T. har været i kontakt med manden bag.

Han er indisk, men stor fan af det danske landshold og særligt Christian Eriksen, og han fortæller, at han blandt andet tager sig betalt for at stå for profiler på Instagram og Whatsapp, hvor målet er at skabe stemning og samle fans i Qatar omkring det danske landshold.

Og betalingen for det?

Den er omkring 100 riyal, svarende til godt 200 danske kroner om dagen - og samtidig venter der også billetter til Danmarks VM-kampe.

»Jeg er fra Karela i Indien, men jeg er stor fan af dansk fodbold. Og Christian Eriksen,« skriver han til B.T. og tilføjer:

»Jeg får omkring 100 riyal for Instagram og WhatsApp. Det er om dagen.«

I Qatar har der endnu ikke været parader med Dannebrog og de rødhvide farver over det hele, og det kommer næppe til at ske.

For fangruppen fra Danmark har få følgere, og ifølge manden bag, så er det for sent at samle nok mand til den slags nu.

Han anslår, at der vil være omkring 50-100 indiske Danmark-fans, når Danmark spiller kampe.