Skandale-VM'et i Qatar står for døren, og det tegner til at blive en slutrunde, som kommer til at adskille fra alt, vi tidligere har set.

Og de første absurditeter tikker allerede ind, selvom der er halvanden uge til, at første kamp fløjtes i gang.

Lørdag flyder de sociale medier over med en række bizarre videoer fra Qatar.

Sorry but I can’t be the only one seeing all these different fan groups that are in Qatar rn on tiktok there’s no way they just have groups of fans marching around qatar 24/7, like where are they going, what’s the aim here…it’s gotta be actors right pic.twitter.com/Xa1MXXJLC9 — Kozłowzki Era (@notnoahanymore) November 12, 2022

De viser store grupperinger af engelske, tyske, argentinske fans - ja, fans fra de fleste af de deltagende VM-nationer. Og det er jo umiddelbart ikke et mærkeligt syn op til et VM.

Men mystikken kommer, når man kigger lid nærmere på fangrupperingerne. For de engelske fans ser overhovedet ikke engelske ud, de tyske fans ligner slet ikke tyskere, og så videre.

Det ligner derimod, at masserne består af personer fra Indien, Bangladesh og lande i den region. Og det er alle mænd i alderen 25-45 år. Og de er alle iklædt de nyeste versioner af VM-nationernes spilletrøjer.

Indtil videre er der ingen officiel forklaring på, hvad der foregår. Men det er fristende at tro, at VM-værterne har hyret falske fans til at kickstarte deres VM-fest.

It’s coming home. #qatar #england pic.twitter.com/1hiJToHrlj — Rötägg (@jeremylyytinen) November 12, 2022

