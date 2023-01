Lyt til artiklen

Danmark er nu en levende legende i håndboldverdenen.

Sådan lyder en brøkdel af den vanvittige ros, verden skænker Danmark i disse timer.

For med den episke håndboldtriumf ved VM, der gør vores drenge til tredobbelte verdensmestre – I TRÆK – har håndboldherrerne skrevet historie, som ingen andre har formået at gøre det før.

Komplimenterne skyller ind over vores landshold, som var det den danske offensiv, der ubarmhjertigt har knust al modstand de seneste tre år i VM-sammenhæng.

Danmark har været flyvende i VM-sammenhæng i tre år. Foto: JESSICA GOW Vis mere Danmark har været flyvende i VM-sammenhæng i tre år. Foto: JESSICA GOW

»De har så mange gode spillere, at det er helt sygt at se på,« mener den norske Viaplay-ekspert Kristian Kjelling ifølge VG.

Sejren over Frankrig, der nærmest lukrerede på samtlige store titler i et årti, har fået landets medier til at skildre Danmark som en uhyggelig modstander.

L'Équipe kalder eksempelvis de tredobbelte verdensmestre for »Uhyrerne fra Nord«.

»Det er noget skræmmende ved at se Mikkel Hansen, formentlig historiens bedste angrebsspiller, spille en birolle i Danmarks vanvittige, offensive hær. Mellem Gidsels vilde tyngdepunkt og Simon Pytlicks rasende afslutninger, herunder et missil, der blev affyret med 105 km/t.,« skriver avisen.

Også Le Parisien var nærmest målløs over Danmarks præstation.

»Slår man styrke og kraft op i ordbogen, finder man Danmark. Danskerne snød franskmændene for endnu en VM-stjerne, men de er nu en gang for alle blevet en del af spillets historie. Efter 2019 og 2021 er de verdensmestre for tredje gang i træk: En historisk bedrift.«

Den vanvittige præstation med tre VM-titler i træk bliver også fremhævet hos spanske AS, der kalder det noget »uden præcedens«.

Her er der også plads til at fremhæve nogle af Danmarks store profiler – særligt én.

»Vi kendte allerede Gidsel, som ligner årtiets stjerne, men med sig bringer han et andet ekstraordinært talent, Pytlick.«

Hos Marca har man prioriteret at rose Rasmus Lauge, der efter at have kæmpet med en drilsk skade stort set hele slutrunden spillede en fuldstændig vanvittig og mindeværdig finale.

»Han eksploderede som en raket med den medfødte kvalitet, han har, og smadrede det franske forsvar og målvogteren Gerard.«

»Han eksploderede som en raket med den medfødte kvalitet, han har, og smadrede det franske forsvar og målvogteren Gerard.«