Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I slutningen af oktober landede en særdeles vigtig container i Qatar.

En 40 fod lang container med alt DBU's vigtigste habengut til VM-slutrunden i oliestaten.

Og i den er der pakket flere sager, som de danske stjerner har bedt landsholdschefen Christian Nørkjær om at tage med, så timerne mellem træninger og kampe på hotellet i Qatar kan skabe gode stunder og sparke liv i det fællesskab, der kendetegner det danske landshold så godt.

Pakkelisten har været alenlang, og på den står blandt andet gaming-computere, Kasper Schmeichels egen guitar, biograffilm og massevis af brætspil.

Christian Nørkjær er chef for A-landsholdet, og han har været ansvarlig for at få Danmarks VM-lejr til at spille. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Christian Nørkjær er chef for A-landsholdet, og han har været ansvarlig for at få Danmarks VM-lejr til at spille. Foto: Niels Christian Vilmann

Målet har været at skabe rammer i Qatar, hvor spillerne kan hygge sig sammen, mens der også er plads til at trække sig tilbage med aktiviteter, der passer de enkelte. Det fortæller landsholdschef Christian Nørkjær, der har været ansvarlig for at få den danske lejr til at spille.

»Først og fremmest har vi heldigvis en gruppe af spillere og stab, der rigtig godt kan lide at være sammen. Så vi ved, at fællesområderne i Players Lounge og behandlerrummet er rigtig vigtige for spillerne, men vi har også pakket, så der er plads til, at man kan gøre, hvad man har lyst til på hotellet,« fortæller Nørkjær til B.T.

»Jeg har en tæt dialog med spillerrådet på landsholdet og nogle af de yngre spillere. De har haft ønsker som bordtennis-borde, spilkonsoller, minigolf og kegball-borde blandt andet, og i år har vi også haft et særligt ønske om gamer-computere.«

Og netop det sidstnævnte ønske krævede særlig ekspertviden.

Her er et udpluk af pakkelisten * Fodboldrelateret: træningstøj, spilledragter, taktiktavler, bolde, frisparksfigurer, kegler og boldpumper. * Til behandling og fysisk træning: isbad, massagebrikse, sportstape, trampolin og fitnessudstyr som kettlebells, bænke, vægte og spinningcykler. * Praktisk grej: trykmaskine, værktøjskasse, tv-skærme, kameraer og master til optagelse af træning, steamer, vasketøjsposer, tøjstativer, bogreol, bagvægge til medieseancer, printer, papir, kaffemaskiner, borde, stole og et stort telt med gulv til fitnesscenter nær træningsbane. * Underholdning: brætspil, bøger, Playstation 5, højttalere og en guitar. * Diverse: gaver til VM-modstandere og lokale hjælpere/frivillige, civile beklædningsgenstande samt flere spilleres personlige remedier. Kilde: Dansk Boldspil-Union (DBU). /ritzau/

»Nogle af spillerne vil gerne spille Counter Strike (skydespil, red.) mod hinanden og mod omverdenen, så jeg hev fat i et par tidligere kollegaer i Astralis. De har hjulpet os med at bygge seks computere, så vi kan bygge en station til dem.«

Men det er ikke kun gaming, som landsholdsspillerne hygger sig med.

I spillerloungen er der heftigt gang i brætspillet Partners, der er liv i kortspillene, og i behandlerrummet kan Hjulmands drenge også finde sig til rette for at se de nyeste film fra biograferne.

»Vi har et godt samarbejde med Nordisk Film, der sender os links til nyere biograffilm, som vi kan vise nede i behandlerrummet. Lejren er lidt anderledes for os i Qatar, fordi vi ikke kan lave så mange arrangementer ud af huset. Så vi har rustet os til at kunne gøre det meste indenfor vores egen lejr.«

Kasper Schmeichel har blandt andet et ønske om at tage en guitar med, når han er med landsholdet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kasper Schmeichel har blandt andet et ønske om at tage en guitar med, når han er med landsholdet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og mens landsholdschefen har sørget for mange ting til den fælles hyggestund, så er der flere spillere med helt særlige ønsker.

Blandt andet får stjernen Kasper Schmeichel altid pakket sin guitar med.

»Det er vigtigt for ham at kunne spille musik, og det sidder han ofte og hygger sig med på sit værelse. Vi andre har endnu de helt store koncerter til gode,« fortæller Nørkjær og tilføjer:

»Faktisk har han og Rønnow (Frederik, red.) et lille band. Rønnow spiller nemlig klaver, og det var også noget, de hyggede sig med, da Lars Høgh var med.«

Om resten af de danske drenge har fået en koncert i Qatar står lige nu hen i det uvisse.

Du kan læse mere om Christian Nørkjærs forberedelser af VM-lejren på hotel Ratej Salwa lige her.