En beskidt hemmelighed har fundet vej til fodbolden.

Sovemedicin er nemlig blevet et middel, som i store dele af fodboldverden er blevet hverdagskost.

For den svenske landsholdsstjerne Fridolina Rolfö, der i øjeblikket spiller VM i Australien og New Zealand, er søvn essentielt. Og hun ved, at sovemedicin bliver brugt, fortæller hun til Expressen.

»Jeg har hørt om det. Hvis man har større problemer med sin søvn får man helt sikkert adgang til det, men det har jeg ikke haft,« siger hun.

Debatten om sovemedicin i fodbold startede, da den engelske fodboldspiller, Dele Alli åbent stod frem og fortalte om sit eget misbrug af sovepiller tilbage i juli i fodboldlegenden Gary Nevilles podcast 'The Overlap'.

»Jeg var også et skidt sted mentalt. Jeg besluttede mig for at tage på en afvænningsklinik, der også fokuserer på mentalt helbred. De specialiserer sig i afhængighed, mental sundhed og traumer,« fortalte Dele Alli, der med sin åbenhed håber at kunne hjælpe andre i lignende situation.

Dele Alli er ikke den eneste fodboldspiller, der har kæmpet med misbrug af sovepiller. Sidste år stod den tidligere fodboldspiller Ryan Cresswell frem med sin egen historie.

»For mig startede det med en pille efter hver kamp, men så blev det til en hver dag, to om dagen og så vidste jeg, at jeg var afhængig,« fortalte han til The Guardian.

Ifølge den tidligere Oxford United psykoterapeut Gary Bloom er problemerne med sovepiller langt større end folk tror.

Til BBC fortæller Gary Bloom er spillere ofte er oppe og køre under kampe, hvilket gør de ikke kan sove om aftenen.

»De er derfor ordineret sovepiller, og cyklen fortsætter,« siger han.

Også søvnekspert James Wilson, der tidligere har arbejdet for Premier League-klubben West Ham, mener der et problem med ordineret søvnmedicin i fodboldverdenen.

»Vi forstår ikke brugen af sovepiller i samfundet generelt. Det er mere udbredt i fodbold, fordi selve jobbet bidrager til en dårligere nattesøvn – og det er særligt efter en kamp midt i ugen, at spillere har svært ved sove,« siger han til The Independent.

The Telegraph går så langt og kalder misbruget af sovepiller for 'fodboldens beskidte hemmelighed'.

Selvom Fridolina Rolfö ikke selv bruger sovemedicin, så fortæller hun til Expressen, at hun og flere andre svenske landsholdsspillere dog har en form for ring, der skal medvirke til en bedre søvn.