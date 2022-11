Lyt til artiklen

Gult kort var den mindste straf, anførerne fra syv VM-nationer kunne se frem til, hvis de havde båret et anførerbind fra kampagnen One Love.

Det siger Dansk Boldspil-Unions (DBU) direktør, Jakob Jensen, på et ekstraordinært pressemøde onsdag.

Danmark undlod ligesom de seks øvrige nationer at bære anførerbindet med antidiskriminationsbudskabet ved første kamp under VM i Qatar, efter at Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) truede med sportslige sanktioner.

»21. november bad FIFA om et hastemøde for at diskutere sagen. FIFA kom til Englands hotel, og her gjorde FIFA det klart, at der ville være sportslige sanktioner, hvis nogen bar armbåndet. Der ville som minimum være gult kort,« siger han.

Der var en meget speciel stemning ved dagens pressemøde, hvor fodbolddirektør Peter Møller (tv.), DBU-formand Jesper Møller (i midten) og direktør Jakob Jensen deltog.

Der har været snak om, hvorvidt dommerne overhovedet kunne udstikke advarsler med henvisning til fodboldloven, men den tvivl maner DBU-direktøren til jorden.

»Der er hjemmel i Laws of The Game artikel 4 til at give et gult kort. En, der bærer udstyr, der ikke er tilladt, skal sanktioneres. Det kunne have været et gult kort, en anfører, der ikke måtte komme på banen, eller en karantæne,« siger Jakob Jensen.

Under selvsamme pressemøde tilsluttede DBUs fodbolddirektør Peter Møller sig den kritiske linje over for FIFA. Meldingen var, at man ikke vil finde sig i FIFAs ageren længere, og at unionen har udvist en uacceptabel adfærd over for spillerne.

»Vi tager skarp afstand fra FIFAs metoder og det pres, der bliver lagt på spillerne. Jeg har kun været med til et VM som spiller, og det pres, spillerne bliver sat under, er ikke bare et gult kort,« fastslog han.

»FIFA truer spillerne med karantæner og det, der er værre. Bare det, at vi ikke kan få et klart svar på, hvad straffen er, siger alt,« lyder det fra Peter Møller.

Under samme pressemøde kom det frem, at Danmark ikke støtter den nuværende FIFA-præsident, Gianni Infantino.

