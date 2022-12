Lyt til artiklen

Den velrenommerede amerikanske journalist Grant Wahl døde fredag aften under VM i Qatar.

Ifølge lokale sundhedsmedarbejdere blev han ramt af et hjertetilfælde, mens han var på arbejde under VM-kvartfinalen mellem Argentina og Holland, og den tragedie får nu den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino til at reagere.

I en udtalelse via FIFA's kanaler udsender Infantino sin store sorg over tabet af Grant Wahl, som for nylig blev hyldet af FIFA for sin vedholdende journalistik.

»Det er med vantro og enorm sorg, at jeg er blevet gjort opmærksom på, at den velrennommerede journalist Grant Wahl er gået bort, mens han rapporterede fra VM-kvartfinalen.«

»Det er kun få dage siden, at Grant blev anerkendt af FIFA og AIPS (den internationale journalistforening, red.) for sit bidrag til at dække otte VM-slutrunder i træk,« lyder det fra Infantino, der også hylder Grant Wahl for hans dækning af kvinde-VM.

»Hans kærlighed til fodbold var enorm, og hans dækning vil blive savnet af alle, der følger det globale spil.«

»På vegne af FIFA og fodboldsamfundet udtrykker vi vores dybeste kondolencer til hans kone Celine, hans familie og hans venner i denne svære tid.«

Grant Wahl gjorde før sin død opmærksom på sig selv i Qatar, da han flere gange blev stoppet af sikkerhedsvagter, fordi han var iført regnbuefarver.

Siden har Grant Wahl fortalt, at han har modtaget masser af dødstrusler, og derfor har Grant Wahls bror, Eric Wahl, en mistanke om, at en forbrydelse har fundet i sted.

