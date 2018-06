Pione Sisto havde fået en lang tur på bænken, hvis det stod til de danske mandagstrænere på bænken.

Den normalt så flyvende kantspiller med de sprudlende driblinger har i sine seneste fem landskampe mest af alt lignet en slatten russisk taxachauffør, der lige har snydt dig til at betale 10 gange normal takst - ikke at det er sket. Kritikken haglede da også ned over Celta Vigo-spilleren efterfølgende, hvor flere ønskede, at Åge Hareide gav Sisto en pause på bænken.

Er vi ikke enige om at Pione Sisto får utrolig lang snor af Hareide? #vm2018 — Kim Johannesen (@therealkimblim) 21. juni 2018

Få nu Pione Sisto ud og ind med Fischer eller Dolbjerg!

Kom så, Danmark!#VMDK #WM18 #VM2018 #WorldCup #DANAUS #Dan #Aus — Simon Sørensen

Det går jo ikke Åge.Pione Sisto er en skygge af både sig selv og en professionel fodboldspiller. Kom nu ind med Viktor Fischer. #DENAUS — Nicolas S. Nielsen (@nsnielsen) 21. juni 2018

Men Pione Sisto blev altså på banen i hele kampen. Spørger man ekspert Jesper Thygesen fra TV3 Sport, skal forklaringen på Pione Sistos sløje start på VM findes i de krav, der er blevet stillet fra Åge Hareide og trænerteamet til den vævre dribler.

Skal Pione Sisto sættes af inden skæbnekampen mod Frankrig?

»Pione Sisto er stadig ung. Han er kun lige fyldt 23, og hans eneste erfaring fra slutrunder er fra U21, så det kan give noget nervøsitet. Men vi hører også, at han har fået indgående krav fra trænerteamet om at spille mere enkelt. At han skal slippe bolden hurtigere. Det er helt fint, og det er rigtig nok. Men Sisto virker forvirret, og han virker låst. Det er. som om han tænker for meget. Er det ok at drible nu? Mon det er nu, jeg skal aflevere?,« siger Jesper Thygesen, der også sår tvivl ved, om der ved en så stor turnering som VM er plads til at udvikle spillere, der ikke præsterer.

Pione Sisto er lige ved og næsten. Foto: EMMANUEL DUNAND Vis mere Pione Sisto er lige ved og næsten. Foto: EMMANUEL DUNAND

»Pione Sisto er en vidunderlig spiller, når han spiller på instinkt, og han er i sin ubekymrede comfort-zone. Han er begyndt at tænke over situationerne, og det hæmmer. Det er selvfølgelig et udviklingsstep, han skal igennem, men måske ikke lige til et VM,« siger Thygesen.

Om også Åge Hareide er ved at nå til det punkt med Pione Sisto, vil tirsdagens kamp mod Frankrig vise. Her er kantkollegaen Yussuf Poulsen dog i karantæne, og derfor er der altså en fri plads på den kant. Det kunne betyde, at Pione Sisto får en chance mere fra start. I så fald håber Per Frimann, der også er ekspert på TV3 Sport og tidligere landsholdsspiller, at Sisto slipper bremsen.

»Der er nogle situationer, hvor Pione Sisto skal give den gas. Kommer du ind i feltet, hvor du har teknikken og hastigheden, så skal han udfordre og prøve at komme forbi modstanderen. Taber han den, så taber han den. Men han skal prøve. Det er, som om at han ikke rigtig får knækket den kode i dag, for han kan jo godt. Han er en fantastisk fodboldspiller. Det er, som om at han mister initiativet eller selvtilliden i øjeblikket,« siger Per Frimann.

Fakta Sistos seneste fem Pione Sisto har ikke ramt sit niveau i de seneste fem landskampe. Se bare her, hvilke karakterer og beskrivelser B.T. har givet Celta Vigo-spilleren. Mod Australien: B.T.'s karakter: 00 Tilliden er der fra Åge, men det får han ingen selvtillid af. Stod i vejen for sine medspillere, afsluttede virkelig ringe og havde helt i begyndelsen af kampen svært ved at stå fast på banen. Der er rigtig meget at arbejde med. Klart Danmarks dårligste mand mod Australien. Spørgsmålet er, om han virkelig kan starte igen mod Frankrig trods Poulsens karantæne? Mod Peru: B.T.'s karakter: 02 Det var godt nok en sløj omgang. I perioder helt væk, men en enkelt aktion lagde bunden for det danske 1-0-mål. Og det er vel det, en spiller som ham skal. Mod Mexico: B.T.’s karakter: 00 En rædderlig indsats af den ellers så seværdige teknikker. Han prøvede og prøvede og prøvede med sine evindelige driblinger, men lykkedes ikke en eneste gang. Bevares, Mexico havde læst på lektien og satte konsekvent to mand på ham, men den opgave skal han kunne løse, hvis han skal blive et aktiv for Danmark til VM. Blev helt forståeligt pillet ud i pausen. Mod Sverige: B.T.’s karakter: 02 Udtrykket bliver mere og mere slasket rent visuelt med de løse støvler, de lavthængende strømper og den store trøje. Danmark er voldsomt afhængig af Sistos mod til at udfordre igen og igen, for han er manden med de fleste kreative kræfter sammen med Christian Eriksen. Det kan han gøre bedre. Stod alligevel bag en af de få gode danske aktioner i første halvleg. Han kan jo godt, når han gider. Mod Chile: B.T.’s karakter: 02 Forsøgte at fortsætte, hvor han slap torsdag med finurlige driblinger, men det lykkedes ikke, og slet ikke i begyndelsen. Det blev bedre, men aldrig helt godt.

I B.T. var der dumpekarakter til Pione Sisto for kampen mod Australien.

Selv sagde han efter 1-1 mod det australske hold om kritikerne:

»Det er op til dem, der har noget at sige. Hvis de gerne vil bruge tid på mig, så bruger de tid på mig. Jeg får ikke så meget ud af at snakke med medierne om, hvordan jeg har gjort det. Det snakker jeg med min træner om, med mig selv om, og med min bror, som også er min agent. Der er ikke andre, jeg behøver snakke med,« lød det fra Pione Sisto efterfølgende.

Det er ikke kun Pione Sisto, der får kritik efter kampene mod Peru og Australien. De danske medier er også hårde i den generelle bedømmelse af de 90 minutter ved VM - selv om det er blevet til fire point, og Danmark altså stadig er ubesejret ved VM.

Men måske er det netop Pione Sisto, der er nøglen til at knække den kode. Han har i hvert fald tidligere vist, hvordan han på en enkelt aktion kan skabe det afgørende moment. Som han gjorde ved det første mål mod Irland, og som han gjorde i testkampen mod Panama.

Han har bare ikke gjort det ved VM endnu.

Danmark spiller den tredje og sidste gruppekamp mod Frankrig på tirsdag kl. 16. Her vil uafgjort være nok til at gå videre til knockoutfasen.