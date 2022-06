Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Pigekoret UngKlang gav søndag meget uventet intimkoncert for den tidligere amerikanske præsident Barack Obama.

Videoer fra det er blevet delt vidt og bredt. Men nu deler selveste Obama en video af koret synge 'I Danmark er jeg født' for ham.

»De var fantastiske – lyt til det her.,« skriver han til videoen, som han har delt på Instagram.

»Da jeg var i København løb jeg ind i den her gruppe sangere, som øvede sig på deres altan,« skriver han også.

Barack Obama og hans stab så ud til at nyde den spontane intimkoncert, som de fik efter at have forladt det københavnske luksushotel d'Angelterre. Vis mere Barack Obama og hans stab så ud til at nyde den spontane intimkoncert, som de fik efter at have forladt det københavnske luksushotel d'Angelterre.

B.T. har tidligere talt med Sara Enevold Hansen, der er ét af de ni medlemmer af koret. De havde tilfældigt valgt at mødes for at øve hjemme hos en af dem den pågældende dag.

Hun bor lige foran hotellet d'Angleterre, og der var Obama lige kommet ud fra, da de ni kormedlemmer tog en pause på altanen.

»Han kigger lidt op på altanen, hvor vi står og kigger ned på ham, og så siger han: 'Hi girls, what are you doing up there?'. Jeg tror, han tænkte over, hvorfor vi var så mange. Men så sagde vi hej, og at vi sang, og han siger så: 'Singing for who?' og så udbryder vi bare: 'Singing for you!'« forklarer Sara Enevold Hansen.

»Så begynder han at lægge op til, at vi skal synge for ham, og så bryder Agnes bare ud i 'I Danmark er jeg født' helt impulsivt.«

Barack Obama takkede til sidst for sangen og kørte videre