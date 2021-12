En norsk julereklame har i den grad formået at skabe opmærksomhed.

I hvert fald er reklamen blevet omtalt i store internationale medier såsom Sky News, People Magazine, The Independent, NBC News og The Guardian.

Det er det norske postvæsen, Posten, der står bag julereklamen, som handler om, at julemanden bliver forelsket under et af sine mange husbesøg juleaften.

Den massive omtale skyldes, at julemanden ikke bliver forelsket i en kvinde, men i en mand.

Screenshot fra reklamefilmen. Vis mere Screenshot fra reklamefilmen.

'Indflydelsesrig', 'progressiv' og 'inklusiv' er nogle af de gloser, som reklamen bliver hyldet med af de utallige medier verden over.

Ifølge Posten er reklamen lavet i forbindelse med det kommende 50 års jubilæum for legaliseringen af homoseksualitet i Norge.

Den har titlen 'When Harry Met Santa', som er en titel, der er inspireret af filmen 'When Harry Met Sally' fra 1989.

I reklamen kan man se manden Harry, som en juleaften støder på julemanden og bliver forelsket ved første øjekast.

I år får julenissen avlasting



God jul og godt nytt år! #loveislove pic.twitter.com/jXBUz5h8js — Posten Norge AS (@postennorge) November 23, 2021

Men som det nu engang er med julemandens besøg, så kommer han kun forbi én gang om året, og derfor må Harry vente tålmodigt på gensyn år efter år.

Harry forsøger hvert eneste år at imponere julemanden ved at klæde sig fint på, men det er først til sidst, at det endelig lykkes ham at få julemanden på krogen.

Det gør han ved at efterlade en sød ønskeseddel til julemanden, hvor der står:

»Alt, jeg ønsker mig til jul, er dig.«

Den romantiske og yderst omtalte reklame slutter med, at man ser Harry få lov til at hjælpe julemanden med at dele pakker ud.

Det er skuespilleren Johan Ehn, der spiller den forelskede Harry i reklamen, og hans ægtefælle, forfatteren Mats Strandberg, virker yderst stolt over sin bedre halvdels præstation.

I hvert fald skriver han følgende på Twitter:

»Det er min mand, der kysser julemanden!«