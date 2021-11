Du har vundet en DYSON SUPERSONIC hårtørrer.

Åh nej. Ikke igen, tænker du måske.

For det er vel efterhånden mest underligt, hvis du ikke har 'vundet' et par hårtørrer på Instagram, end hvis du har.

Men hvad er det for noget, der lige nu sker på det sociale medie, hvornår eller hvordan stopper det, og hvem er hende pigen på billedet egentlig?

Spørgsmålene er efterhånden mange, og B.T har stillet dem videre til Peter Kruse, der er cybersikkerhedsekspert og medstifter af it-sikkerhedsvirksomheden CSIS.

»Du har vundet en DYSON SUPERSONIC hårtørrer. Tryk på linket i biografien,« efterfulgt af en række navne på personer, der er blevet tagget i selve opslaget. Det står der på det opslag på Instagram, der florerer rundt.

Et af de navne, der er tagget, har med stor sansynelighed været dit et par gange, hvis du er mellem 15 og 30 år og på Instagram. Men det er svindel, siger Peter Kruse, der fortæller, at vi skal vænne os til det.

»Folk skal til at vænne sig til, at svindel også er rykket ind på sociale medier,« fortæller han og advarer samtidig imod, at man trykker på linket.

Det er såkaldte 'bots,' der finder dig og tagger dig i opslaget. Målet er, at du skal blive nysgerrig på den ting, du har 'vundet', trykke på linket, der vil føre dig videre til en anden hjemmeside, hvor svindlerne vil forsøge at frarøve dig personlige oplysninger og snyde dig ind i en abonnementkarrusel.

Billedet er, som du kan se øverst i artiklen, en pige, der står med en bon.

»Hun har ikke anet, hvad hun har sat i gang,« vurderer Peter Kruse om pigen på billedet, der formentlig er dansk og fundet tilfældigt af svindlerne, fortæller Peter Kruse.

Og hvornår det, der er blevet sat i gang, stopper, kan Peter Kruse ikke give et konkret svar på. Det afhænger blandt andet af, hvor mange der bliver ved med at 'hoppe på' svindlen.

»Det skal nok lode af, men det kan tage nok lidt tid. Spørgsmålet er, hvornår dem, der står bag, ikke vil bruge flere kræfter på det. Men den her virale fupkampagne har virkelig haft godt fat.«

Selvom det ikke vil stoppe problemet lige nu, så har Peter Kruse et par råd, der kan hjælpe med at minimere svindlen.

»Når man bliver tagget, så giver det god mening at trykke 'bloker'. På den måde bidrager man kollektivt til at få det stoppet, så Instagram hurtigere kan få kontoerne lukket,« siger Peter Kruse og fortsætter: »På den lange bane gør det livet meget mere besværligt for de her banditter.«

Et andet råd er sund fornuft: »Der er ikke nogen, der deler noget ud til langt under kostpris.«