Mænd er som bekendt fra Mars, mens kvinder er fra Venus, men hvor forskellige er vi egentlige, når det kommer til stykket?

Et nyt studie har set på, hvorvidt mænd og kvinder adskiller sig så meget fra hinanden, når det gælder ønsket om at føle sit attraktive over for det andet køn.

Ifølge det psykologiske nyhedssite PsyPost har forskningen tidligere fokuseret mest på kvinders behov for at føle sig seksuelt eftertragtede.

Nu viser det nye studie, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift the Journal of Sex & Marital Therapy, faktisk, at langt de fleste mænd har det på samme måde.

Forskerne har set på tiltrækningen mellem kønnene i heteroseksuelle parforhold.

Og resultatet viser faktisk, at mænd har haft et større behov for at føle sig begæret, end man hidtil har troet.

Mændene i undersøgelsen var mellem 18 og 65 år, og de var i parforhold, der havde varet i alt fra syv måneder til 45 år.

De blev blandt andet spurgt om, hvor vigtigt det var for dem at blive begæret af deres partner.

(Arkivfoto) Foto: Rune Evensen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Rune Evensen

De blev også bedt om at beskrive, hvad deres nuværende partner gjorde for at få dem til at føle sig mere attraktive, og om der var noget mere, partneren kunne gøre for at hjælpe dem i den retning.

Forfatterne bag undersøgelsen fandt flere fælles temaer:

Stort set alle mændene – hele 95 procent – svarede, at følelsen af at føle sig attraktiv for partneren var vigtig for dem.

58 procent beskrev det som »meget vigtigt«, mens 20 procent mente, at det var »ekstremt vigtigt«, og otte procent brugte betegnelse »altoverskyggende.«

Mest markant er det nok, at 88 procent af mændene svarede ja til, at deres partnere kunne gøre noget for at få dem til at føle sig mere seksuelt tiltrækkende, og næsten halvdelen – 49 procent – gav udtryk for, at de ønskede, at deres partnere var mere dominerende i sengen. 17 procent efterlyste, at den kvindelige partner oftere ville tage initiativet til sex.

Og punkterne på mændenes erotiske ønskesedler adskiller sig heller ikke synderligt fra kvinders:

Mændene beskrev nemlig en lang række romantiske tiltag fremfor seksuelle som eksempelvis at få gnubbet fødder, at få et flygtigt kys i forbifarten, eller at få et kram i sofaen.

»Vi har en tendens til at tro, at mænd er dem, der begærer, og at det er dem, der er seksuelt frembusende og viser begær for deres partnere, men mænd ønsker også at blive begæret,« siger kvinden bag undersøgelsen, Sarah Hunter Murray til PsyPost:

»Mændene i min undersøgelse beskrev, at de ikke bare ville have deres partnere til at tage initiativ til mere seksuel aktivitet, de ville også gøres kur til.«

Hun understreger endvidere over for mediet, at hun udelukkende har set på heteroseksuelle mænds ønsker og altså ikke har kigget på hverken homoseksuelle eller personer, som identificerer sig som et andet køn end det, de er født med.