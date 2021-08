»Det, de forsøger at gøre, er at skabe en ny anatomi, der ikke findes, og patienterne ender med at ligne en anden art.«

Læger og plastikkirurger fra hele verden er begyndt at råbe op for at sætte fokus på det nærmest 'overjordiske' udseende, som flere og flere efterspørger. Også i Danmark oplever skønhedsklinikker, at de har måttet sende kunder hjem med et 'nej' til deres ønsker.

En af de læger, der har fået nok af den udvikling, som er i gang på skønhedsområdet, hvor læber strækkes og forstørres, kindben fremhæves til en unaturlig skarphed, og øjenbryn hæves højt i ansigtet, er britiske Steven Harris.

Han ejer Harris Clinic, der ligger i London, hvor han selv udfører skønhedsbehandlinger efter et 'less is more'-princip. Men på det seneste, er der gået 'noget helt galt inden for æstetik-området', fortæller han til The Hollywood Reporter.

De mere ekstreme procedurer er ifølge ham ved at blive gjort 'normale', og flere klienter og patienter ender med et stærkt forvandlet og ændret udseende, som han og andre kalder et 'alienized look' – et form for fremmedgjort udseende.

»De af os, der er i æstetik-branchen, er midt i en krig mod at fremmedgøre patienter,« siger han til The Hollywood Reporter og forklarer, at han er bekymret for det skønhedsideal, der er ved at blive skabt for de yngre generationer.

Han er ikke den eneste, der rynker på panden over udviklingen. Det samme gør plastikkirurgen Ben Talei, som arbejder i Echoes Beverly Hills:

»De praktiserende læger, der udfører det her uhyre overdrevne arbejde, må have en meget livlig fantasi. For det, de forsøger at gøre, er at skabe en ny anatomi, der ikke findes, og patienterne ender med at ligne en anden art,« siger han til det amerikanske medie.

En af årsagerne til, at udviklingen er gået den vej, som vi nu ser, kan ifølge den amerikanske plastikkirurg Kay Durairaj skyldes en 'forskydning i vores opfattelse', hvor vores hjerner hurtigt vænner sig til det nye, vi ser:

»Efter injektioner i ansigtet glemmer hjernen det tidligere udseende, og vores dømmekraft oplever et skift i, hvad vi definerer som attraktivt. Jo mere eksponerede vi er for overmanipulerede ansigtstræk, jo lettere bliver det at anse dem for at være det, der nu er attraktivt,« siger hun til The Hollywood Reporter.

Det er et billede, Jens Jørgen Elberg kan genkende. Han er plastikkirurg, formand for Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi og medejer af Amalieklinikken.

»Vi oplever, at nogle bliver det, vi kalder fartblinde.«

Han forklarer, at nogle starter med at ville have lidt i læberne, og stille og roligt arbejder det sig op – og så kan det nå et ekstremt punkt.

Hos AK Nygart, som er en privatklinik i København, hvor de udfører forskellige kosmetiske indgreb, er de opmærksomme på ikke at gøre det for ekstremt. Det fortæller Berit Lavik, som er medicinsk ansvarlig overlæge hos AK Nygart

»Hvis vi får en pige ind, hvor vi kan se, at der kan ikke være så meget i de læber, og at det ikke vil være pænt, så siger vi nej.«

Som lægefagligt personale har de et ansvar i at gå ind og vejlede, forklarer hun. Derfor er det vigtigt at sige nej, hvis det ikke vil blive et pænt resultat, eller der er for store risici forbundet med det.

»Jeg skal ikke være smagsdommer, men omvendt skal jeg også kunne stå inde for det, jeg laver. Jeg kan ikke lave noget, jeg synes er udenfor det normale – så må de få det lavet et andet sted.«

Det bakkes op af Jens Jørgen Elberg.

»Jeg vil gerne holde nogle grænser, og at der ikke er nogle, der siger 'hvem pokker har lavet det?'«

Han peger på, at der er to skyldige, når det når ud i ekstremerne.

»Den ene er patienten selv, der på en eller anden måde bliver fartblind og vil have mere og mere, og de andre er behandlerne, der hopper med på den og ikke får sagt stop. Og det kan være svært at sige stop, for kunderne kan godt blive vrede,« fortæller Jens Jørgen Elberg.

»Og pludselig finder man sig i en situation, hvor man siger 'hvordan pokker er vi havnet her?' Det er vigtigt, man selv har grænser som behandler.«

Det, der vækker størst bekymring hos Jens Jørgen Elberg, er, at nogle behandlere spiller med for længe og dermed går for vidt.

»Efterspørgslen vil altid være der, og hvis der er nogle, der møder den, puster de hele tiden til ilden, og så vil der komme flere til.«