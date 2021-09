Når man er gravid, har mange lidt flere bekymringer. Det er ikke nødvendigvis blevet mindre, nu hvor RS-virus hærger hele landet.

Men, hvis du er gravid, kan du faktisk blive en del af et forskningsprojekt, hvor dit ufødte barn får antistoffer og dermed ekstra beskyttelse for RS-virus i de første seks måneder.

Aarhus Universitetshospital søger nemlig lige nu gravide til at teste en ny vaccine mod netop RS-virus. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Der er lige nu ikke nogen behandling for RS-virus, og der findes ikke nogen effektiv vaccine til børn. Spædbørn under seks måneder er særligt udsatte for virussen, da de kan få problemer med at spise og trække vejret i en grad, der kræver indlæggelse.

Netop derfor deltager Aarhus Universitetshospital i et forskningsprojekt, hvor de samarbejder med andre hospitaler og det lige nu meget kendte medicinalfirma Pfizer om at teste en vaccine.

“Projektet skal kort fortalt undersøge, om spædbørn kan beskyttes mod RS-virus ved, at moderen tager en vaccine for sit barn som på den måde får en fødselsgave i form af antistoffer mod RS-virus på linje med de øvrige antistoffer, nyfødte får med fra moderen,” siger overlæge på Aarhus Universitetshospitals Afdeling for Børn og Unge, Mette Holm.

Kunne du finde på at teste vaccinen?

Forskningenprojektet blev egentlig startet for et år siden, men da der lige nu er ekstraordinært mange børn smittede og indlagte med RS-virus, søger Aarhus Universitetshospitalet igen efter gravide, der vil deltage.

For at kunne deltage i testen, skal man være gravid med et sundt og raskt barn. Man skal desuden være mellem 24. og 36. graviditetsuge.

Man gives i forsøget enten vaccinen eller placebo, så forskerne kan teste, hvorvidt der er forskel.

Man vil blive tilset af en børnelæge en uge efter fødslen samt et år efter fødslen.

Hvis du er interesseret i at deltage eller høre mere om studiet, så skal du skrive til inf-forskning@rm.dk eller ringe på 29 24 73 98.