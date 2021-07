Er du typen, der kaster dig i badetøjet og søger udenfor, så snart solens stråler rammer jorden?

Så skal du virkelig nyde dagen lørdag.

Den bliver nemlig alt, hvad du drømmer om:

Op til 26 grader. Vindstille. Nærmest ingen skyer før aftentimerne.

Med andre ord: den perfekte sommerdag.

Men – for der er nemlig et stort men – der er en særlig grund til, at du bør nyde dagen ekstra meget.

Det er nemlig den sidste af den slags i en mindre periode.

»Fra søndag kommer der et ret markant vejrskifte. Graderne nærmer sig stadig de 25, men der kommer mange skyer, regn og mere blæst. Så man skal nyde solen, mens man kan,« oplyser Marianne Patzer, vagtchef ved DMI.

Og sådan vil det blive ved i den kommende uge, hvor der også i nogle tilfælde kan komme kraftige regnbyger med torden.

Indtil da kan du dog se blot se frem til en dag i dag, hvor der helt indtil i aften bliver ganske vindstille og skyfrit over hele landet.