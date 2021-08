Smukt så det ud, da skypumperne kiggede forbi Gilleleje fredag aften.

Fredag aften har flere borgere fra Gilleleje nemlig på Facebook delt billeder af de skypumper, der pyntede på himlen.

Men selvom de er fine, så er det bedst at betragte dem på afstand, forklarer Trine Pedersen, vagthavende meteorolog ved DMI.

»De laver en vis ravage, hvis de kommer indover land. Dine havemøbler kan tage sig en flyvetur og er de kraftige nok, kan de vælte træer,« fortæller Trine Pedersen.

Smukt så det ud, da skypumpen kiggede forbi. Foto: Louise Camilla Lund, privat. Vis mere Smukt så det ud, da skypumpen kiggede forbi. Foto: Louise Camilla Lund, privat.

Skypumper opstår dog oftest over vand. Det sker, når der opstår en temperaturforskel mellem det varme havvand og den kølige luft henover. Derfor opstår fænomenet også mest om sommeren, men det er da hændt, at de er opstået om vinteren.

Skypumpen er i familie med tornadoerne, som vi ofte kender fra USA. Tornadoer er dog meget kraftigere end skypumper er.

Foto: Carina Færch Molberg, privat. Vis mere Foto: Carina Færch Molberg, privat.

Men faktisk er der også for nylig set tornadoer i Danmark. Det har B.T før skrevet om. Det skete på Møn.

Men her til aften var der ingen tornadoer, kun skypumper i Gilleleje. Og borgerne i Gilleleje deler flittigt billeder af det fine fænomen i gruppen '3250 Gilleleje' på Facebook.

Men hvis man skal nå at have et glimt af en skypumpe, så skal man som Trine Pedersen udtrykker det »være på pletten,« for de lever ikke længe.