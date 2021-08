Søndag 15. august bliver formentlig en dag, mange på Møn sent vil glemme.

Meget tyder nemlig på, at det var en 'ægte' tornado, der ramte øen.

Det skriver Sebastian Pelt, der er meteorolog på TV 2 Vejret:

»At dømme ud fra de meteorologiske forhold, der herskede i atmosfæren i forbindelse med de kraftige byger søndag aften, tyder mere og mere på, at det næsten kun kan have været en tornado, der slog til,« mener Pelt.

Tornadoer Tornadoer forekommer i forbindelse med meget kraftige tordenbyger (superceller) i grænsefladen mellem varm, fugtig luft og kold, tør luft. De dannes mange steder i verden, men specielt over de centrale dele af USA, hvor mere end tusind er talt på et år. Kilde: DMI

Og når man bruger ordet 'tornadoer', skyldes det, at hvirvelvinden ikke dannes på samme måde som en normal, dansk skypumpe.

Forskellen er, at tornadoer udvikles i forbindelse med kraftige tordenbyger, hvorimod skypumper udvikler sig fra skyer uden nedbør.

En af dem, der oplevede forskellen på de to fænomener, er Kurt Sjøvik fra Lendemarke på Møn.

Hans hus, som er vist øverst i artiklen, blev mødt af det, der sandsynligvis var en tornado.

»Vi var hjemme og blev inde, fordi man jo hører, at man helst skal holde sig inde ved uvejr,« fortæller Kurt Sjøvik og fortsætter:

»Det var voldsomt, og selvfølgelig blev vi bange. Vi havde lige fået lagt nyt tag på, og det blev ødelagt.«

Kurt fortæller desuden, hvordan han oplevede, at naturen tog uanede kræfter i brug:

»Vi havde set, at det lynede. Men lige pludselig skal jeg love for, at uvejret kom brasende ind. Træer blev væltet og revet op af jorden med roden,« fortæller Kurt, der nu er ved at få tag over hovedet igen.