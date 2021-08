Kronprinsesse Mary kommenterede krisen i Afghanistan, da hun åbnede Human Rights Conference i FN Byen i København.

Kronprinsessen virkede dybt bevæget, da B.T. bad hende kommentere de barske scener fra Kabul.

»Det er hjerteskærende at se den tragedie, der udfolder sig i Afghanistan,« sagde Kronprinsesse Mary.

Under sin tale benyttede hun også muligheden til at nævne Talibans indtog i den afghanske hovedstad.

Kronprinsesse Mary talte om Afghanistan. Foto: Philip Davali Vis mere Kronprinsesse Mary talte om Afghanistan. Foto: Philip Davali

»Lad os huske, at FN blev skabt for at forhindre det, der skete under Anden Verdenskrig, fra nogensinde at ske igen. Desværre sker der stadig tragedier. Og en af dem ser verden med smerte ske i Afghanistan,« sagde Kronprinsessen som noget af det første i sin tale.

Kronprinsessen sendte også en hilsen til folk, der bliver forfulgt ude i verden – som for eksempel de mange afghanere, der lige nu får trukket Talibans stenaldermentalitet ned over sig igen.

»Denne konference handler om at forhindre, at mennesker bliver retsforfulgt for det, de tror på. For deres etnicitet. Eller for hvem de elsker,« sagde Mary.

Kronprinsessen talte om alle minoriteter, der føler sig dårligt behandlet.

Kronprinsesse Mary deltager i åbning af Human Rights Forum i FN-Byen i København. Foto: Philip Davali Vis mere Kronprinsesse Mary deltager i åbning af Human Rights Forum i FN-Byen i København. Foto: Philip Davali

»Minoriteter har følt sig ladt i stikken og har følt sig diskrimineret. Men ingen bør lades i stikken i vores fælles udvikling,« sagde hun.

Talen er den første af Kronprinsessens Pride-taler. Hun er protektor for World Pride og vil i den forbindelse deltage i flere arrangementer i løbet af ugen.

»Selvom vi skriver 2021, er der alt for mange LGBTI+-personer, der stadig er ofre for had, vold og diskrimination, mobning og dårlig behandling. Og det kan vi ikke og vil vi ikke acceptere,« sagde kronprinsesse Mary.

Kronprinsessen talte også om noget så privat som sex – og hvorfor fri seksualitet er så vigtigt for mennesker.

»Seksuelle rettigheder er noget af det mest intime og fundamentale af menneskerettigheder. Derfor er det kernen af menneskets værdighed,« sagde hun.

Kærlighed var også et stort omdrejningspunkt i talen.

»Kærlighed har altid været en af de største inspirationskilder. Kærlighed eller mangel på samme har ledt til krig og har ledt til dannelsen af alliancer. Og hvorfor? Fordi kærlighed i alle former giver os mening med livet. Kærlighed er fundamental for menneskerettigheder,« sagde kronprinsesse Mary.