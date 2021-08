Det er om at nyde solstrålerne de næste par dage og frem til tirsdag – for onsdag kommer der et skifte i vejret. Blæst og ustadig vejr, som har præget august, vender tilbage, varsler DMI.

»Det er et lavtryk, som onsdag udvikles over den nordlige del af Skandinavien og herefter tager turen mod sydøst ned over Østersøen. Det betyder, at vi får koldere luft og lander på de omkring 15-16 grader i dagtimerne,« siger vagthavende ved DMI, Lars Henriksen.

Han fortæller desuden, at vi fra onsdag kan forvente en jævn til hård vind, og visse steder i landet vil der også komme spredte byger.

Frem til tirsdag kan vi forvente dagstemperaturer på mellem 17 og 22 grader og heller ikke særlig meget vind.

Flot sensommervejr venter de kommende dage, men vi nærmer os efterårsmånederne og måske har vejret luret den onsdag bliver i hvert fald skiftedag, se mere her https://t.co/U9Wjenw5TE pic.twitter.com/RG3flLS4Lk — DMI (@dmidk) August 21, 2021

»Vi får overvejende tørt vejr og nogle fine sensommerdage,« siger Lars Henriksen.

Badetemperaturerne vil desuden være mellem 16 og 19 grader.

Det efterårslignende vejr fra onsdag og frem betyder dog ikke, at det er helt slut med solstråler.

»Vi kan sagtens få lune vinde igen, når vi rammer september,« siger Lars Henriksen.