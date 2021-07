Nu gik det lige så godt med det danske sommervejr.

Men de fleste, der har stukket hovedet udenfor her til morgen, vil opdage, at det er køligere og mere overskyet.

»Det er nok ugens køligste dag. Så kan man så vælge, om man vil sige køligt eller koldt, og der vil jeg nok sige køligt,« lyder det fra Frank Nielsen, vagthavende ved DMI.

Temperaturerne kan da også snige sig op i lejet fra 17 til 22 grader.

»Der er nogle skyområder ude i Nordsøen, der trækker indover landet. Så der er mange skyer, men det er ikke sådan helt massivt. Så ja, det er lidt øv, kan man godt sige. Det er ikke strandvejr, men så kan man måske lave nogle praktiske ting som at få vasket strandtøjet.«

Den idé er næppe helt dum, for det 'gode' vejr ser ud til at vende tilbage senere på ugen.

»Det ser ud til, at det så småt hjælper på det i løbet af onsdagen. Her begynder luftmassen at blive varmere, så det bliver gradvist varmere, og der kommer mere sol. Men det vil stadig være sådan, at solgoderne ikke er helt ligeligt fordelt, for der er generelt lidt større udfordringer med skydækket i det sydvestlige hjørne af landet.«

»Men det går i en varmere retning, og så er det sådan, at når vi når hen til weekenden, så forsvinder den vestlige vind og går over i øst. Så det er derfor, vi lover højere temperaturer igen.«

Mest skyet lidt blæsende og måske lidt regn hist og her Det er i grove træk dagens vejr og nok ugens koldeste dag. Mest sol kommer der i Vendsyssel og på Bornholm, hvor der til gengæld er mest vind. Ellers breder skyer sig fra Jylland mod øst. Temp. mellem 17 og 22 grader. pic.twitter.com/5m9pfgSbzW — DMI (@dmidk) July 20, 2021

Onsdag og torsdag skulle gerne svinge sig op på de 23 grader med generelt mere sol, mens weekenden hopper op til et sted mellem 25 og 27 grader.

Hvis man alligevel ikke kan nære sig for at tage et smut ud i det danske sommerland i løbet af dagen, så er det i Vendsyssel og på Bornholm, der forventes mest sol. Det er dog samtidig her, der kommer mest vind.

»Man kan sige, at hvis man er i Vendsyssel, så er der det problem, at det blæser en del, men så må man finde en gryde i klitterne. Det bedste sted er nok på østsiden af Vendsyssel ud mod Kattegat og på Gudhjem-siden af Bornholm,« siger Frank Nielsen.