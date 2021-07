Det var ikke mange meter, man kunne se for sig, da Allan kørte på strækningen fra Vordingborg mod Næstved 3. marts.

Måske var det netop derfor, at en hvid Mercedes valgte at satse det hele på en hurtig landevejsoverhaling.

»Jeg var på vej hjem, da han pludselig kommer farende. Man bliver totalt overrasket, når der kommer en bagfra på den måde i sådan et vejr,« siger Allan til B.T.

Allan har valgt ikke at stå frem med efternavn, men det er redaktionen bekendt.

Vanvidsbilisme: De nye regler 31. marts trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særlig grove færdselsforseelser. En af følgende betingelser skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Særlig hensynsløs kørsel.

»Jeg har tidligere været involveret i et trafikuheld, hvor jeg stadig har mén fra piskesmældet. Det er nok også derfor, at jeg er ekstra opmærksom i trafikken.«

»Man tror, det er løgn, at der faktisk er folk derude, der kører på den måde,« siger han.

Allan har haft dashcam – et kamera monteret på instrumentbrættet – siden han for fem år siden var ved at blive involveret i et uheld, som ikke havde været hans skyld.

Dashcameraet er der som en ekstra sikkerhed, men i fremtiden vil det også medvirke til at få vanvidsbilister væk fra vejene. For selvom klippet i denne artikel ikke er sendt til politiet, så vil fremtidige hændelser blive det.

Antal vanvidsbilister og nationalitet B.T. kunne 25. juni fortælle, at der mellem 31. marts 2021 til 13. juni er blevet konfiskeret 237 biler som følge af den nye lovgivning om vanvidsbilisme. Det betyder, at man i gennemsnit har beslagt over tre biler om dagen, siden loven trådte i kraft. På baggrund af et §20-spørgsmål kunne B.T. desuden fortælle, at 54 ud af de 237 fartgale bilister ikke har dansk statsborgerskab. Det udgør næsten 25 procent. Christian Berthelsen, politiassistent i Nationalt Færdselscenter i Rigspolitiet, fortæller, hvad ordensmagten ved om vanvidsbilisterne: Otte personer har bopæl i udlandet og betegnes som turister

To er fra Grønland

Én er asylansøger

Én udlænding har haft ulovligt ophold i Danmark

Og så er der 42 personer, der er bosat i Danmark, men som ikke har dansk statsborgerskab. Der er endnu ikke klarhed over deres nationalitet, men arbejdet med at få denne vished er i gang, lyder det.

»Klippet er fra lige før, den nye vanvidslov trådte i kraft, så jeg tænkte ikke, at politiet ville gøre noget ved det. Men næste gang kommer jeg helt sikkert til at sende det ind,« siger Allan.

Den nye lovgivning er Allan glad for.

»Det er godt, at man tager affære. Jeg har svært ved at se, hvad man kan gøre mere endnu. Og selvfølgelig er det irriterende at låne en bil ud eller lease den, og den så bliver snuppet, men det er nu engang vilkårene,« siger han.

Frontalkollisioner er et fokuspunkt for Havarikommissionen, der i skrivende stund er i gang med en større undersøgelse af netop den type ulykker.

Allerede nu kan man konkludere, at 20 procent af alle dødsulykker i 2019 skyldtes frontalkollisioner, som typisk kan opstå ved overhalinger. Det er dermed en af de mest livsfarlige ulykkessituationer.

Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Det Nationale Færdselscenter, har tidligere fortalt til B.T., hvordan farten har en del at sige, når man er i en svær situation i trafikken. Helt simpelt: Kør langsommere.

Det gælder både for personen, der bliver overhalet, og for den modkørende bilist.

»Man skal dog gøre det, uden at det skaber en anden farlig situation. Det nytter ikke at bremse hårdt op, hvis der er anden bilist lige bag en, der så brager op i en selv,« siger Christian Berthelsen.

Det kan være svært at reagere, når det går hurtigt, og man kun har et splitsekund at reagere i. Derfor handler det i høj grad om orientering, fortæller han.