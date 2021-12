Dresscoden fra DMI er klar: Varmt tøj, varme støvler, hue og handsker. Håber man på mere sne, er der særligt én dag i denne uge, der er værd at holde øje med.

Vejret er – og bliver fortsat den kommende uge – koldt.

Særligt også når et frontsystem passerer, og vinden tiltager, bliver det bidende koldt, lyder meldingen fra vagthavende metrolog ved DMI, Mette Wagner.

Kulden dominerer allerede mandag, hvor det ifølge DMI bliver rigtig koldt, omkring nulpunktet, i det meste af landet.

»Her vil også være mulighed for lidt sol i perioder, men også lidt sne hist og pist.«

Tirsdag ser det indtil videre ud til, at en front kommer ind, hvor der kan være både regn, sne eller slud.

Endnu en front melder sig foreløbigt onsdag og kan også give sne, slud og regn.

Hvis man går og håber på et mere snedækket decemberlandskab, er det torsdag, der er størst chance for at få det ønske opfyldt.

»Torsdag kan det godt ligne, at der kan komme en pæn portion sne ind over os,« lyder det fra Mette Wagner.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at det meste af Danmark vil få sne eller slud i løbet af torsdag.

»Men om det lægger sig, og hvor meget, der er, kan jeg ikke på nuværende tidspunkt vurdere,« lyder det fra DMI's vagtchef.

Torsdag ligner det også, at vinden tager til, men ikke noget der på nuværende tidspunkt giver anledning til et varslingskriterium. Da den prognose er lidt længere ude i fremtiden, kan det stadig ændre sig.

Slutteligt byder fredag på en overskyet himmel samt lidt sne og slud.

I forbindelse med ugens vinterlige nedbør har Mette Wagner en klar opfordring:

»Man skal huske at køre efter forholdene og holde øje med trafikinfo.dk og med vejrudsigten.«