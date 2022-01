»Med den her vind bliver det jo grumme koldt.«

Et markant – men kortvarigt – vejrskifte kommer til at sætte sig præg på det kommende døgn. Og det kan få det til at føles koldt. Meget koldt.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen, fra morgenstunden torsdag.

Dagen begynder de fleste steder med overvejende skyet vejr.

I løbet af formiddagen kommer temperaturen op mellem tre og syv grader, der kommer regn fra nordvest, og vinden bliver til at begynde med fra sydvest med jævn til hård styrke, mens den nogle steder kan være op til kuling.

»Det, der nok er værd at bemærke, er, at det bliver blæsende,« siger meteorologen.

Derudover har en koldfront planer om at skulle ned over os. Det er den, der sætter gang i skiftet.

»Når den her koldfront slår igennem i løbet af eftermiddagen, så tager vinden yderligere til og bliver med kraftige vindstød. Nogle steder ude ved kysterne med op til hård kuling og lokalt måske med vindstød af stormstyrke,« siger Lars Henriksen.

»Det er en overgang til kortvarigt meget koldere vejr.«

Når fronten har passeret os, kommer der byger især i aften og i nat, som kan være med slud og sne flere steder. Særligt i den østlige del af landet og i den sydvestlige del.

»Og så falder temperaturen i løbet af aften- og nattetimerne, så vi kommer ned mellem frysepunktet og højst et par graders varme,« forklarer meteorologen.

»Men med den vind så bliver det jo grumme koldt.«

Faktisk vil det kunne komme til at føles som om, at temperaturen er et sted mellem fire og syv-otte frostgrader.

»Så det vil man i hvert fald kunne mærke, hvis man skal ud i aften- og nattetimerne,« siger Lars Henriksen.

Hvis du ikke er så meget til kulde, så kan du glæde dig over, at det er kortvarigt, at den kommer på besøg.

Torsdag ser også ud til at stå på kold luft, men fra fredag begynder der stille og roligt at sive lidt mere varme ind vestfra igen, så temperaturen derfor stiger lidt igen.

Dog er det også værd at bemærke, at med den blæst, der kommer onsdag aften og nat, er der også risiko for forhøjet vandstand i de indre danske farvande.

Tager vi et kig på vejret onsdag i landets fire største byer, fordeler det sig således:

Aalborg

I de første morgentimer er der måske en lille smule lys, men ellers er der mange skyer.

»Når vi når frem til formiddagen, så er det periodevis med regn som følge af den front, der kommer ind over os,« siger Lars Henriksen.

I løbet af eftermiddagen slår den kolde luft igennem, og det samme gør vinden.

»Det kommer også til at blæse, før fronten kommer, men i eftermiddag vil man i Aalborg for alvor kunne mærke den, da den tiltager og bliver en frisk vind til kuling fra vest-nordvest. Der kommer nogle kraftige vindstød, og så falder temperaturen deroppe i løbet af dagen.«

»Den starter omkring fem-seks-syv grader, og når kulden så slår igennem ud på eftermiddagen, falder temperaturen altså meget derfra.«

Aarhus

Vejret bliver lidt det samme i Aarhus, bare forskudt en lille smule.

»Den her regn, der kommer, kommer måske først til Aarhus omkring middagstid eller lidt over middag, som det ser ud lige nu. Og så kommer vinden også en lille smule senere. Der skal vi nok hen sidst på eftermiddagen.«

»Der kan godt være vind foran fronten også, men når den slår igennem, så er det, at vinden for alvor tager til med kraftige vindstød fra vest og nordvest,« forklarer meteorologen.

Odense

I Odense starter man ud med overvejende tørt vejr hele formiddagen.

»Vi skal hen først på eftermiddagen, før regnen begynder at komme for alvor der.«

Ellers ligner vejret meget Aalborg og Aarhus med vinden senere på dagen.

København

En større del af dagen forventes at holde sig tør i København.



Samtidig bliver vinden jævn, frisk, måske hård – og først ud på eftermiddagen begynder det at kunne dryppe.

»Og så kommer den her markante vinddrejning og blæst i løbet af aftentimerne med masser af blæst og faldende temperaturer. Og så er der en mulighed for vinterlige byger især i nattetimerne,« siger Lars Henriksen.