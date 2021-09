Alting har en ende. Desværre også det flotte, varme og solrige septembervejr.

Så nyd fredagen, som byder på både sol og varme til det meste af landet.

»Det bliver ikke så flot som i går (torsdag, red.), men det bliver en fin dag til de fleste.«

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog Anja Bodholdt fra Danmarks Meteorologiske Institut fredag morgen.

Hun har nemlig både masser af sol og varme i prognoserne for ugens sidste hverdag – især først på dagen.

Faktisk er der endnu engang udsigt til det, DMI kalder »en meteorologisk sommerdag« med 25 grader eller derover.

»Jeg kan ikke udelukke, at der et sted på Sjælland også kommer helt op til 26 grader,« siger hun.

Dagen begynder lidt tåget flere steder i det jyske, men den letter lige så snart, solen tager fat.

God plads til solen når den står op i den nord- og østlige del af landet, men skyerer på vej fra sydvest og en bygei eftermiddag kan ikke udelukkes. Til trods for det mulighed for endnu en meteorologisk sommerdag, da temperaturen kan passere de "magiske" 25 grader. pic.twitter.com/NRRZdKbVuK — DMI (@dmidk) September 10, 2021

»Når tågen i nordøstjylland er væk, er der fuld blus på solen og ikke en sky på himlen.«

Ellers bliver fredagen gradvist præget af det omslag i vejret, som er på vej, og som giver os mere ustadigt, vådt og køligt vejr de kommende dage.

»Man kan sige, det er en dag, der lader op til det vejrskifte, vi har i vente i weekenden,« siger Anja Bodholdt.

Hun udelukker dog ikke, at der kan komme en tordenbyge »et sted i Jylland.« Om de kommer, og i givet fald hvor, er det dog umuligt at forudsige, understreger hun.

Til gengæld skulle der ikke komme særlig meget nedbør til hverken Fyn eller Sjælland.

»Altså en fin og varm dag med flere skyer,« konkluderer hun.

Selvom der ikke er de store regionale forskelle, vil du dog opleve fredagen lidt forskelligt alt efter, hvilken storby du befinder dig i.

København

I Dronningens København kan man glæde sig over en rigtig flot fredag. Sol og næsten skyfrit – særligt først på dagen – men så kommer skyerne snigende i løbet af eftermiddagen. Temperaturerne kommer til at ligge omkring de 24 grader. De allerhøjeste temperaturer – med 25 og måske også 26 grader – får de heldige andre steder på Sjælland.

Aarhus

En flot dag også i Smilets By, hvor der ikke er hverken regn eller byger på programmet. Til gengæld kan solen få selskab af et par skyer, og temperaturerne når ikke kriterierne for en meteorologiske sommerdag. Maksimum temperaturerne kommer til at ligge på 22 grader.

Aalborg

Nordjyderne er nogle af dem, der får det flotteste vejr på ugens sidste dag. Høj sol, 25 grader og – næsten – ikke en sky på himlen. I hvert fald ikke før sidst på eftermiddagen. Senere på dagen kan det dog ikke udelukkes, at der kommer en byge.

Odense

Den fynske hovedstad skiller sig ud fra landets øvrige storbyer fredag. Her vil der være flere skyer på himlen – også i formiddagstimerne – og midt på eftermiddagen er der udsigt til byger. Her vil temperaturerne heller ikke være helt så høje. 'Kun' 23 grader bliver det til.

Men trods lidt skyer og måske også en byge eller flere rundt omkring vil det overvejende billede af fredagen altså – med meteorologens ord – være »en fin og varm dag.«

»Weekenden ser dog ikke alt for spændende ud,« tilføjer Anja Bodholdt, og forklarer om et lavtryk over De Britiske Øer, som ødelægger den fine sensommer stime, vi har været inde i den seneste uge.

»Det begynder allerede sidst på dagen i dag mange steder med skyer, regn og byger.«

»Det bliver en lidt anderledes weekend vejrmæssigt end det, vi har haft de seneste dage.«