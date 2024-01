Helt ned til femten graders frost om natten og minusgrader selv i dagtimerne.

Det er, hvad vi har i udsigt de kommende dage – og det øger dermed også risikoen for kuldeskader.

Det er især dine fingre, dine tæer og dit ansigt, der er mest udsat.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra den norske fagforening NITO, hvor bioingeniør og forskningschef ved Forsvarets Forskningsinstitut (FFI) Hilde Kristin Teien kommer med at række råd til at beskytte dig mod den bidende kulde, forfrysninger og nedkøling. Det skriver VG.

Der vil de kommende dage nemlig også være isnende koldt i vores skandinaviske naboland mod nord.

Ifølge Hilde Kristin Teien kan skader i koldt vejr give livslange problemer.

Derfor gælder det om at tage sine forholdsregler og klæde sig ordentligt på.

I pressemeddelelsen forklarer den norske forsker blandt andet, at du bør øge din aktivitet eller gå indendørs, hvis du begynder at ryste.

Hvis du oplever følelsesløshed eller smerter i hænder eller fødder, er det advarselstegn, som du bør lægge mærke til.

Du bør også holde øje med hvide plettet i ansigtet, lyder det.

For at undgå skader bør du derfor ifølge Hilde Kristin Teien altid tjekke vejret, før du bevæger dig ud i det – og du bør tage udgangspunkt i, hvordan temperaturen føles, skriver VG.

Hun råder også til, at du tager flere lag på. Du skal sørge for, at der er luft mellem lagene, men heller ikke så meget, at der kan komme kold luft ind. Du bør også undgå at svede under aktivitet, da det vil kunne køle dig ned efterfølgende.

Du bør også undgå at håndtere metal med dine bare hænder, når det er koldt. Hilde Kristin Teien råder derudover også til, at du bruger godt isolerede vinterstøvler med en tyk sål.

Og selvom din krop er varm, kan du stadig få skader på dine ekstremiteter og i ansigt, lyder det fra det norske forsvar.