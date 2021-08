»At tallene i Parisaftalen ikke står til at blive overholdt er yderst bekymrende. De er nøje udregnet – også i forhold til udarbejdelsen.«

En ny og omfattende klimarapport har set dagens lys.

Rapporten er udarbejdet af FNs klimapanel, IPCC, hvor 234 forfattere har arbejdet på den 3.000 sider lange baggrundsrapport i de seneste tre år.

Og i rapporten kommer IPCC med en række dystre forudsigelser, der vil ske med den nuværende klimasituation.

June 16, 2018. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo. Foto: Lucas Jackson Vis mere June 16, 2018. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo. Foto: Lucas Jackson

»Som forsker er jeg ikke overrasket over tingenes tilstand, men det gør jo ikke nogen forskel på situationens alvorlighed. Man kan dog håbe, at det er en øjenåbner for mange mennesker,« siger klimaforsker i DMI Steffen Malskær Olsen.

Han er ikke selv en af de 234 forfattere, der har været med til at udarbejde rapporten, men han har selvsagt en stor viden og forståelse inden for området grundet sin forskning og erfaring.

Et af de områder, han har forsket i, er Golfstrømmen. I rapporten lød en af forudsigelser, at den kunne kollapse i fremtiden, hvis klimasituation forbliver som nu. Den påstand er han ikke enig i.

»Det ser jeg som yderst usandsynligt. Men jeg er glad for, at der kan komme et yderligere fokus på Golfstrømmen. Vi har brug for bedre forståelse, og vi skal forske langt mere på det område, fordi det er vigtigt for vores hverdag, at den fungerer optimalt.«

Han fortæller samtidig, at hvis det utænkelig skete, og Golfstrømmen kollapsede, vil det have store konsekvenser for klimaet verden over. Også i Danmark. Her vil man opleve et temperaturfald på fem grader i gennemsnit samt mere voldsomt vejr.

For ham er et af de væsentligste punkter i rapporten de tal, der viser, at Parisaftalen ikke står til at blive overholdt. En aftale, der blev indgået i december 2015 af de 196 medlemslande i FNs klimakonvention. I aftalen forpligtede medlemslandene sig til at reducere drivhusgasser på 40 procent i 2030 i forhold til i 1990.

»Det er bekymrende, at det ikke bliver overholdt, og det kræver virkelig en politisk accept fra lande verden over, hvis der skal ske noget drastisk,« siger Steffen Malskær Olsen og uddyber:

»Det kræver en international politisk forståelse på en måde, vi ikke har set før. Der skal ske noget svarende til det, der er sket med vaccineforskningen de seneste år efter coronavirussens indtræden. Den vilje har jeg ikke set de seneste 20-30 år, men den håber jeg at se nu. Jeg har dog stadig min tvivl.«

(Photos by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT »AFP PHOTO / Satellite image ©2020 Maxar Technologies«. Foto: HANDOUT Vis mere (Photos by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT »AFP PHOTO / Satellite image ©2020 Maxar Technologies«. Foto: HANDOUT

Steffen Malskær Olsens forskningsområde ligger inden for havets cirkulation og vandstand. Derfor er det også et af de punkter, han er faldet over i klimarapporten.

»Den forhøjede vandstand kommer til at blive et stort problem. Vi kan se frem til en vandstigning på op til en meter i fremtiden, hvilket vil være kritisk i mange lavtliggende lande verden over. Kystbyer risikerer jo at blive oversvømmet og sågar forsvinde, hvis udviklingen fortsætter her.«

Og det er generelt også en skeptisk klimaforsker, der kigger ud i fremtiden. Til spørgsmålet, om vi kan håbe på en lys fremtid ved nogle tiltag og forandring, svarer Steffen Malskær Olsen:

»Man kan håbe, men personligt er jeg ikke særlig optimistisk.«