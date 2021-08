Nød du det fine, lune vejr torsdag og fredag?

Hvis ikke, kan du godt blive lidt deprimeret, når du læser disse linjer.

Nu kommer der nemlig til at gå en rum tid, før det igen bliver vejr til shorts og sommerkjoler.

Faktisk bliver det omslag i vejret, vi får i løbet af weekenden, så markant, at det kommer til at minde om efterår.

Halvkølig lørdag med byger og kun en smule solskin. 17 til 22 grader og ganske blæsende med op til hård vind fra vest og sydvest. I næste uge bliver det en tand køligere og med regn og blæst - næsten helt efterårsagtigt Se her hvor bygerne falder: https://t.co/UcfAkTbRGZ pic.twitter.com/nlY6Ihtigq — DMI (@dmidk) August 14, 2021

Sådan lyder den noget nedslående besked fra den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø, lørdag morgen.

»Vi er trods alt kun midt i august, så det er lidt tidligt at aflyse sommeren, men det lune, solrige vejr kommer ikke tilbage lige med det samme,« siger han og tilføjer:

»Sommervejret er ikke lige om hjørnet. En overgang ser det mere efterårsagtigt ud.«

Det hele begynder med en weekend, hvor temperaturerne falder, vinden tager til, og nedbøren vender tilbage.

Lørdag er det især den nordvestlige del af Jylland, som mærker vejskiftet.

»Her får de en del blæst, og det bliver ikke særligt varmt. Kun 17, 18 måske 19 grader bliver det til, og så kommer der godt med byger.«

»Når man kommer længere sydøst på, så bliver det gradvist lidt varmere og der kommer knap så mange byger,« siger han.

Sjælland og Lolland får de højeste temperaturer lørdag, men heller ikke her bliver det prangende. Mere end 22 grader bliver det nok ikke til, forudser meteorologen.

(Arkivfoto) Foto: Anders Debel Hansen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Anders Debel Hansen

Søndag bliver lidt en gentagelse af lørdagen med blæst og byger, og så er der ellers lagt op til en uge i efterårets tegn.

»Mandag og tirsdag bliver det køligt med en hel del vand. Især mandag. Tirsdag klarer det lidt op, men det bliver stadig køligt,« siger Henning Gisselø.

Heldigvis indrømmer han, at det med at tale om efterår allerede nu, er at sætte tingene lidt på spidsen.

»Men den overgang fra varm til køligere luft, vi får i næste uge, vil få det til at føles sådan.«

»Der er ikke mange solstråle historier i vejret lige nu,« beklager han.