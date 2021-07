Skyfri himmel. Lune nætter. Solcreme og ture til stranden.

Hvis du er en af dem, der godt kan lide høje temperaturer, så har sommeren indtil nu måske været lige noget for dig.

Faktisk har sommeren siden 1. juni og frem til 15. juli haft en middeltemperatur på hele 16,8 grader, og det er lige et nøk højere end i 2018, hvor det var knasende tørt i Danmark, og vi havde afbrændingsforbud flere steder.

Det skriver DR.

Mere nøjagtigt lå middeltemperaturen på 16,7 grader for samme periode for tre år siden.

»Men forskellen på de to år er, at 2018 udmærkede sig med langt mere sol, end vi har haft i år, og ved at være meget tørrere. Så på de to parametre, slår første halvdel af 2021 altså ikke første halvdel af 2018. Men det gør den på varmen. Der er sommeren 2021 kommet bedre fra start,« siger vejrvært på DR, Anders Brandt.

Det vides endnu ikke, hvordan sidste halvdel af sommeren bliver.

Foreløbig har vi fået en lidt kølig start på uge 29.

Sidst på ugen er der igen udsigt til varme temperaturer på op til 28 grader.