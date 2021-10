»Den spøger godt.«

Sådan lyder beskrivelsen af den færøske koldfront, der i øjeblikket ligger på tværs af landet og kan male morgenen våd flere steder, når man spørger den vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Zhang.

Det er dog ikke alle steder, man kan blive ramt af regnen – og forude venter også en opklaring med nogen eller ligefrem en del sol.

Først skal den færøske koldfront dog lige passere:

»Hvis man kigger på radarbillederne lige nu, kan man se, at den ligger fra nordøst ned mod sydvest på tværs af landet,« forklarer meteorologen.

Det ser i skrivende stund ud som om, det meste af regnen har sluppet i den nordvestligste del af landet:

»Vi forventer, at fronten fortsætter mod sydøst, og den opklaring, der så småt er begyndt at vise sig i det nordligste af landet, vil begynde at brede sig til resten af landet.«

Dog vil der stadig være lidt skyer hist og pist i løbet af dagen nogen steder.

»Men solen kommer frem alle steder. Spørgsmålet er bare, hvor meget den kommer frem,« forklarer Mette Zhang.

Når man kigger på dagens temperatur, er det efterhånden tydeligt, at vi er kommet ind i efteråret.

13 grader bliver nok det højeste, temperaturen kan klatre sig op på – og det vil nok primært ske mod syd ved Lolland-Falster og Sønderjylland.

I resten af landet vil temperaturen nok højst blive 11 til 12 grader.

»Det er nok det, vi kan snige os op på,« siger meteorologen.

Kigger man på vinden, kan den drille i dag. Særligt hvis man er en af de mange skoleelever, der denne fredag skal ud og løbe før efterårsferien:

»Når man nu skal ud at løbe skolernes motionsløb i dag, og hvis man gerne vil have en god tid, så skal man nok håbe på, at lærerne har været lidt smarte og har lagt ruten, så man får medvind,« siger Mette Zhang med et grin.

»For det ligner altså en jævn til en hård vind fra vest til nordvestlig retning.«

Ved kysterne kan vinden være op til kuling, og længst mod nordvest i Jylland kan der først på dagen komme nogle kraftige vindstød.

Den færøske koldfront, som ligger over landet her fra morgenstunden, sætter også sit præg, når man ser på vejret i landets fire største byer:

Aalborg

»Jeg vil gætte på, at man i Aalborg kommer til at stå op til en dag, der vil være mest tør og med nogen eller en del sol,« forklarer Mette Zhang.

Temperaturen vil ligge omkring 11 grader.

Aarhus

»I Aarhus hænger der måske nogle skyer i morgentimerne. Umiddelbart forventer jeg også mest tørt der, og ret hurtigt i løbet af morgen- og formiddagstimerne vil jeg forvente, at det klarer op med nogen eller en del sol.«

Temperaturen bliver her omkring 11-12 grader.

Odense

»Der hænger skyerne lidt længere, og der kan måske komme lidt dryp her allerførst på dagen. Men forventningen er også, at det i løbet af dagen klarer op og bliver tørt vejr og nogen sol.«

Temperaturen bliver ligesom i Aarhus omkring 11-12 grader.

København

»I København vil det nok regne, når man står op, og dermed også være ret skyet. Vi forventer, at regnen trækker væk i løbet af morgen- og formiddagstimerne, og i løbet af eftermiddagen vil der nok komme nogen sol. Så det holder ligesom op med at regne først, men så går der noget tid, før skyerne forsvinder – eller før at solen kan komme igennem dem.«

Temperaturen bliver ligesom i Aarhus og Odense.