Selvom der kun er en måned til juleaften, så er vejrguderne altså ikke kommet i julehumør.

Ikke endnu i hvert fald.

Der er nemlig hverken bjældeklang eller sneflokke, der kommer vrimlende i dagens vejrudsigt fra DMI.

»Gråvejr, lidt regn, blæsende og ti grader. Er det ikke sådan, vejret plejer at være juleaften efterhånden.«

Sådan lyder det muntert fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen, onsdag morgen på en dag, hvor ordene gråt, skyet og regn igen præger prognoserne.

»Der er lidt sporadiske huller i skyerne rundt omkring her til morgen, så det kan godt være, at der vil være lidt solpletter rundt omkring først på dagen. Men ellers bliver det en grå forestilling med smådryp og en blæsende let til frisk vind,« siger han.

Ved kysterne - især ved Vestkysten og ved Bornholm - vil vinden være hård.

»Det bliver en god dag til windsurfing,« understreger Klaus Larsen.

Der er heller ikke meget vinter i temperaturerne. Op til ni grader bliver det de fleste steder.

København, Aarhus, Odense og Aalborg

Et kig på vejret i de fire største byer viser ikke den store forskel fra landsdel til landsdel.

»Forskellene i dag er i den minimale afdeling,« siger Klaus Larsen og tilføjer:

»Den største forskel bliver nok, at de i Aalborg får lidt mere vind, end i de andre storbyer. Ellers er det lidt hip som hap rent vejrmæssigt, hvor man befinder sig i dag,« siger han.

Han vil da heller ikke vove sig ud i at spå om, hvilken af de fire byer, der har de største solchancer.

»Det bliver én stor grå ærtesuppe det hele.«

Vinter - eller vinterligt - bliver det til gengæld sidst på ugen.

Natten til torsdag kommer en koldfront ind over landet, og efter endnu en gråvejrsdag torsdag tyder det på, at ugen slutter med et vejrskifte.

»Der kommer koldere luft ind over landet. Vi får nærmest halveret temperaturerne. Ned til fire, fem grader og nattefrost.«

Og ikke nok med det. Måske får vi også en snert af sne.

»Der kan dukke noget hvidt op i bygerne fredag, og jeg kan heller ikke udelukke sne. Men inden man får fundet kælken frem, er det væk igen,« siger Klaus Larsen.