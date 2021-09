Vådt, vådt og atter vådt.

Hvis man skal se positivt på vejret de kommende dage, så må det være, at der bliver rig mulighed for at hoppe rundt med paraplyen som en anden Gene Kelly og brøle »Singing in the rain.«

Vi har nemlig udsigt til nogle temmelig våde dage, hvor der bliver brug for både regntøj, gummistøvler og ikke mindst det gode humør.

Eller som den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut udtrykker det:

»Det er meget spændende vejr, vi har i vente. Det bliver ustadigt og vådt.«

Onsdag morgen har Martin Lindberg både bygeagtig regn, torden og kraftig regn i prognoserne.

Kort fortalt begynder det våde vejr fra onsdag eftermiddag og fortsætter både torsdag og fredag.

»Først på dagen onsdag får vi sløret sol i det meste af landet og et stykke ud på formiddagen, inden skyerne og regnen kommer,« siger meteorologen og tilføjer:

»Indtil midt på eftermiddagen holder det stort set tørt i det meste af landet bortset fra på Bornholm. Især den østlige og sydlige del af landet får en del nedbør, mens den centrale del af Jylland og måske også Fyn må vente ud på aftenen.«

Faktisk så det en overgang ud til, at DMI ville varsle om risiko for kraftig regn i dele af landet, men lige nu ser det ikke ud til, at det bliver kraftig nok til en risikomelding, forklarer Martin Lindberg.

Han forventer heller ikke, at der bliver tale om skybrud.

»Det er ret kraftige byger, der er på vej, men de er i bevægelse, så selvom der kommer fem millimeter på et kvarter, så er det ikke noget, der bliver liggende. Måske får vi et halvt skybrud. Der er i hvert fald ret stor intensitet i bygerne,« siger Martin Lindberg.

Som tidligere antydet, er der visse regionale forskelle i forhold til, hvornår regnvejret kommer.

Et hurtigt vue på de fire største byer viser også et par variationer:

København

Hovedstaden må forberede sig på »en del regn,« fastslår Martin Lindberg. Dagen begynder sådan set fint nok, men i løbet af eftermiddagen kommer regnen, og den fortsætter til sent onsdag aften. Meteorologen forudser, at der kan komme op til 15 millimeters nedbør i københavnsområdet. Temperaturerne kommer til at ligge omkring 15 grader.

Odense

I den fynske hovedstad kan man derimod glæder sig over, at det våde vejr først rammer i aftentimerne. Dagen begynder med sløret sol, før skyerne melder deres ankomst. Regnen begynder ifølge DMIs lokale prognoser dog først omkring klokken 21. Temperaturerne kan nå op på 15 grader.

Aarhus

Stort set det samme gør sig gældende i Smilets By, understreger Martin Lindberg: Regnen kommer, men det bliver sandsynligvis først i løbet af aftenen. Også her kan der først på dagen komme lidt sol, men ellers bliver det en udpræget skyet dag. Temperaturer op til 14 grader.

Aalborg

I det nordjyske begynder dagen med flot sol, men omkring middagstid begynder skyerne at vise sig. Aalborgenserne kan dog godt regne med at komme tørskoet hjem fra arbejde. Det begynder nemlig først at regne omkring aftensmadstid. Også her bliver temperaturerne omkring de 14 grader.

Og hvis du ikke kan få nok af regn på ruden, gennemblødte jeans og stearinlys og Netflix, så glæd dig:

Det våde vejr fortsætter nemlig både torsdag og fredag, lover DMI.

Torsdag kan vi endda se frem til en ret blæsende dag med frisk vindtil kuling. I Vadehavsregionen og omkring Det Sydfynske Øhav kan der endda komme op til hård kuling og stormstyrke i vindstødene.

»Så det er noget, vi holder øje med lige nu,« siger Martin Lindberg.