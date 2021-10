Alle gode gange tre!

At dømme efter vejret de seneste dage, skulle man tro, at vejrguderne spiller tre på stribe.

Lørdag får vi nemlig endnu en smuk efterårsdag med sol og næsten ingen vind.

Selvom det hele ser lidt gråt og diset ud fra morgenstunden, så er der bestemt ingen grund til at fortvivle, fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen.

Solen ligger nemlig på lur og bryder igennem i løbet af dagen.

»Det tager et stykke tid, før solen bryder igennem på denne årstid, men når først den har fået varmet op, begynder det at gå hurtigt, og så klarer det op sydfra i løbet af dagen,« siger han.

I det nordjyske må de dog væbne sig lidt med tålmodighed, for opklaringen lader vente på sig, og måske når den slet ikke til feriebyen Skagen.

Så alt i alt en lørdag, hvor efteråret viser sig fra sin smukkeste og mildeste side, men der er lidt forskel på fordelingen af dis, tåge og opklaring, når vi kigger på de fire største byer.

Odense

Omkring den fynske metropol ligger tågen tæt lørdag morgen, og Klaus Larsen forklarer, at det er netop er i Odense, at den er tættest. Inde i selve byen mærker man den dog ikke så voldsomt, men omkring byen er sigtbarheden væsentlig nedsat. Vinden er svag, så vi skal et stykke op af formiddagen, før solen bryder igennem, og tågen letter.

København

Noget tilsvarende gør sig gældende for Hovedstaden, hvor Klaus Larsen forventer, at det bliver mest diset i morgentimerne. I løbet af formiddagen klarer det op, og så venter en flot dag med svage vinde og op til 15 grader.

Aarhus

I Aarhus er der lørdag morgen mere skyet end diset. Her skal man vente noget op af formiddagen, før skyerne er væk. Men så venter en flot lørdag med sol og næsten ingen vind. Op til 14 grader.

Aalborg

Aalborgenserne må døje med både dis og skyer fra morgenstunden. »Skyerne bliver lidt sværere at kom af med,« forudser Klaus Larsen. Derfor skal vi nok om på den anden side af middag, før solen banker på i det nordjyske. Her bliver det også en smule koldere end i de øvrige tre storbyer. Mellem 10 og 14 grader.

Og det gælder om at nyde det flotte vejr, mens vi kan. Søndag bliver nemlig en skiftedag.

»Sidst på dagen breder et regnvejr fra nordvest sig ind over landet. Det bliver startskuddet til næste uge med mere ustadigt vejr og regn og byger,« siger Klaus Larsen.