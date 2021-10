Det kan godt være, det starter lidt skidt. Til gengæld ender det rigtig godt.

Den tanke er nærliggende, når man ser på vejrudsigten for ugens sidste hverdag.

For selvom fredagen begynder grå, trist og ikke mindst tåget, så venter der endnu en smuk og dejlig efterårsdag på den anden side.

Så sæt bare Carl Nielsen på bilradioen eller tænd for din indre tværfløjte, mens du kører forsigtigt og forhåbentlig sikkert gennem morgentrafikken.

Når morgenens dis og tåge er lettet sidst på formiddagen, lover DMI nemlig sol og roligt vejr.

»Generelt bliver dagens vejr en gentagelse af gårsdagens vejr,« forudser den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Thor Hartz.

»Når solen kommer frem, får vi en ganske pæn dag og lokalt en del sol. Alt i alt en pæn efterårsdag,« siger han.

Vinden holder sig næsten i ro, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader.

I vores fire største byer er der ikke den store forskel på fordelingen af goderne fredag.

Aalborg

Og dog. Hvis du vil slippe for tågen og ønsker sol fra tidlig morgen og resten af dagen, skal du drage mod nord. Aalborg har nemlig ifølge Thor Hartz de bedste chancer for sol hele dagen. Her lyder udsigten på nogen eller en del sol.

København

Hovedstaden får en grå og diset start på dagen. Når tågen letter ud på formiddagen, er der udsigt til lidt overskyet vejr, før solen kigger frem sidst på eftermiddagen. Alt i alt en pæn dag, lover meteorologen. Temperaturer omkring de 13 grader.

Odense og Aarhus

Samme historie gør sig gældende både i den fynske og den østjyske hovedstad: Tåge fra morgenstunden, skyet midt på dagen, men så en flot og solrig eftermiddag. Svag vind og temperaturer omkring de 13–14 grader.

Og én god vejrnyhed kommer ikke alene her ved indgangen til weekenden.

Lørdagen tegner nemlig til at blive endnu en vejrmæssig genudsendelse:

Lidt tåge fra morgenstunden, men derefter en pæn dag med svag vind og »nogen sol.«

Søndag venter en »skiftedag« med mere skyet vejr og regn, der breder sig fra vest, så nyd det flotte efterårsvejr, mens du kan.

Rigtig god weekend.