Det vil øse, det vil pøse, og det vil – ikke mindst – blæse.

Torsdag bliver dagen, hvor du for alvor får brug for dit gamle spejdersind og – nå ja – måske en lille sang at muntre det hele op med.

Du er nemlig stået op til en rigtig efterårsdag med regn og rusk og masser af nedbør.

»Det bliver en rigtig ruskedag, hvor det ene regnvejr vil afløse det andet,« siger vagthavende meteorolog fra DMI, Klaus Larsen.

Hvor det onsdag især var de østlige egne, der fik vand, er det torsdag primært jyderne, der står for skud, forklarer han.

»Det er dog ikke fordi, der er nogen, der slipper. Der er noget til alle i dag. Der vil være regn stort set over det hele, men mest i det jyske,« understreger han.

Vejrudsigten lyder kort og godt på meget regn og kraftig blæst – nogle steder endda med vindstød af stormstyrke.

DMI forventer, at nedbørsmængderne kan komme helt op på mellem 20 og 25 millimeter de steder, hvor der kommer mest, og blæsten vil altså også gøre sit til, at dagen vil virke rigtig efterårsagtig.

De regionale forskelle gør sig også gældende for de fire største byer, hvor udsigten for torsdag ser således ud:

Aalborg

Nordens Paris får en temmelig skyet dag og en del regn. Klaus Larsen forventer, at der sagtens kan falde op til 20 millimeter i Aalborg i løbet af dagen. Sammenlignet med de tre øvrige storbyer i landet er det imidlertid Aalborg, der får den mindst blæsende dag.

»Lavtrykket er på vej nordover, og når man ligger tæt på lavtrykket, får man ikke så meget vind,« forklarer han.

Vinden tiltager dog ud på eftermiddagen. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 12 og 13 grader.

Aarhus.

I den østjyske hovedstand kommer vinden noget før, end den gør i det nordjyske. Meteorologen forklarer, at det begynder at blæse op i løbet af formiddagen i Aarhus.

»Og så kommer der temmelig meget regn til Aahus med op mod de 20 millimeter,« forudser Klaus Larsen.

Regntrætte aarhusianere kan dog glæde sig til sidst på eftermiddagen, hvor DMI forventer perioder med opholdsvejr.

Odense

H.C. Andersens fødeby kan se frem til en meget blæsende dag. DMI forventer, at der kan komme frisk vind og kraftige vindstød. Til gengæld får Odense sandsynligvis en tørvejrseftermiddag, og det er også her – sammenlignet med de andre tre store byer – at chancerne for sol er størst.

København

En våd og blæsende dag også i dronningens København. Klaus Larsen sammenligner vejret i hovedstaden med det, de får i Odense, men han understreger, at opholdsvejret lader vente lidt på sig. Dog trøster han med, at der mellem regnbygerne vil være perioder med tørvejr.

»Så der står regn og rusk på programmet i hele landet i dag,« konkluderer han.

Da talen falder på fredagens vejr, lyder svaret prompte som et spørgsmål:

»Vil du gerne høre mere om regn og rusk?«

Og hertil må svaret absolut være, at nej, det kan vi sagtens venter med til i morgen.

Heldigvis øjner han en »hæderlig« lørdag.

Men den tid, den glæde.