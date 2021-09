Hvor der fredag var god plads til solen, så ser det helt anderledes ud lørdag.

Solen vil nemlig ikke dominere lørdagens vejr. Men det vil byger og skyer derimod.

Efter en nat med »gang i den,« som vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen, siger, er det en gråvejrsdag, vi har i vente.

»I nat blev der målt et skybrud i Midtjylland på 17,4 millimeter på en halv time. Det har været voldsomt vejr, men det er begyndt at hæve sig,« fortæller Henriksen.

Tæt tåge og risiko for skybrud og torden https://t.co/EBNQApbz3H Lørdagens vejr står i skarp kontrast til de seneste dages sommervejr Sol bliver der ikke så meget af, og så havner temperaturen på mellem 17 og 22 °C pic.twitter.com/ZxohYLJfVM — DMI (@dmidk) September 11, 2021

Lørdagen lægger ud med tåge nogen steder, især mod øst. Det vil, nationalt set, blive en dag med mange byger, og måske solen vil kigge frem af og til.

»Temperaturen bliver skruet ned fra i går, fredag, hvor der mange steder var over 25 grader. I dag lyder den på mellem 17 og 21 grader,« siger metrologen.

Der vil desuden ikke være så meget vind, den vil være svag til jævn.

København

I hovedstaden er der udsigt til en dag med byger. Dog ikke nogen voldsomme af slagsene, og måske der også vil være længere perioder uden.

»Men der vil altså dukke byger op i ny og næ,« fortæller Lars Henriksen.

Temperaturen vil ligge på mellem 18 og 22 grader.

Og så kan københavnerne glæde sig over, at de godt kan forvente at se lidt solstråler.

»Der kan godt komme lidt sol, men det vil blive i løbet af efteriddagstimerne,« siger metrologen.

Aarhus

Efter en nat, hvor aarhusianerne har fået en del regn, er der mere på vej.

I smilets by kan de forvente en dag med byger – lidt flere i løbet af dagen end eksempelvis i København.

»I Århus bliver det en dag med spredte byger. De bliver ikke så voldsomme som i nat, men der vil være en del,« fortæller Lars Henriksen.

Den glædelige nyhed er dog, at solen også periodevis vil kigge frem. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 21 grader.

Odense

»Lidt samme humle for Odense, som de andre byer« indleder Lars Henriksen.

Dog vil det blive en anelse køligere i H.C. Andersens fødeby – sammenlignet med Århus og København.

Og også her vil der være byger på programmet.

»Det ser ikke ud til at blive voldsomt, men de kommer og går engang imellem,« konstaterer metrologen.

Temperaturen vil nå op på et sted mellem 17 og 20 grader, og så der også korte perioder med sol i vente.

Aalborg

Sidst, men ikke mindst, slutter vi højt mod nord – og her vil der blive vådt.

Lige fra aalborgenserne slår øjnene op, vil regnen nemlig sile ned.

»Det regner godt på de kanter. Og i Aalborg kan de forvente en dag fyldt med byger,« fortæller Lars Henriksen og forsætter:

»Først på dagen kan de godt være ret kraftige. Men resten af dagen vil det bliver periodevise byger.«

Bygerne vil dog være mest kraftige og hyppige i det nordlige Danmark. Og man vil også kunne forvente bulder og brag.

»Der er også risiko for torden i forbindelse med de kraftige byger,« fortæller metrologen.

Temperaturen vil ligge mellem 17 og 20 grader, og måske man vil kunne få et glimt af solen.