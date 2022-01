Du havde måske håbet, at turen på cykelstien ville blive med lidt mindre vind end torsdag.

Her må vi desværre skuffe dig.

»Har man medvind er det jo rart, men cykler man den forkerte vej i forhold til vinden, så skal der lægges lidt ekstra kræfter i pedalerne,« lyder det fra Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved DMI fredag morgen.

For selvom hun kan fortælle, at vinden vil aftage i løbet af dagen, så vil det først ske i løbet af eftermiddagen.

Heldigvis for vores vindmøllers evne til at levere elektricitet – men skidt for frisuren og alle dem, der ender i modvind.

Særligt i tre områder.

»Det blæser mest i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm,« siger Anja Bodholdt og fortsætter:

»Det er også her, vi først vil se resultatet af den koldfront, der er på vej ind over os.«

I den nordlige del af landet vil temperaturen nemlig falde fra de nuværende 6-8 grader ned til omkring 4 grader i takt med, at vinden aftager.

Til aften vil hele landet opleve faldende temperaturer.

»Derfor vil vi formentlig også få nattefrost i hele landet,« siger Anja Bodholdt.

Aalborg, Aarhus, Odense og København

I de tre storbyer vil man opleve nogenlunde de samme vejrforhold. Dog ikke helt på samme tid.

Som følge af både koldfronten, der passerer, og den aftagende blæst, så er det Aalborg, der først får klar himmel og koldere temperaturer.

Det vil ske allerede først på eftermiddagen. Dernæst følger Aarhus trop – og til sidst vil det samme ske i København og Odense.

»Det er Odense, der som de sidste vil opleve fald i temperaturen. Det sker hen på aftenen,« siger Anja Bodholdt.

De andre tre byer kan forvente en klar himmel, hvor solen titter lidt frem i løbet af dagen.