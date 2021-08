DMI melder om risiko for lokale skybrud i aften og hen over natten.

Det bekræfter DMI overfor B.T.

»Der er mange byger, der kommer ind over landet fra Tyskland og de har udviklet sig til tordenbyger. De er allerede på vej ind over Langeland, Lolland og Sydsjælland og har retning mod Stevns,« lyder det fra vagtchef Mette Tilgaard Zhang.

Bygerne fra Tyskland stammer fra et lavtryk over De Britiske Øer, som bevæger sig mod øst ledsaget af regn og byger.

Ifølge DMI's vurdering kommer bygerne til at være relativt hurtigt overstået, men det vil være risiko for lokale skybrud, som kommer til at møde kravet om skybrud, der lyder på over 15 millimeter regn på en halv time.

Indtil videre forventes det, at vejret holder sig ved kategori 1, som betyder voldsomt vejr.

DMI vurderer ikke, at de lokale skybrud kommer til at ramme nordligere end Stevns-området.

Derudover opfordrer DMI folk til at være opmærksom på, at lavtliggende områder som for eksempel kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. Desuden skal man tilpasse kørselshastigheden, hvis der er dårlige sigtbarhedsforhold, og man skal ikke køre ikke ud i vand, hvor man ikke kan vurdere dybden.