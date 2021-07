Du havde måske håbet, at varmegraderne og den høje sol var på vej tilbage. Men det er ikke tilfældet.

Mette Wagner er vagthavende meteorolog ved DMI, og hun fortæller, at der både er regn og torden på vej.

»Der ligger et lavtryk, som sender nogle byger ind over landet. De kan være ret kraftige og har torden med sig,« siger hun.

Bygerne ligger lørdag morgen over Nordsøen og vil bevæge sig ind over landet i løbet af dagen. DMI har udsendt en risikomelding, der ligger lige under kategorien for varslet om voldsomt vejr.

Mette Wagner kan for nuværende ikke se, om der er risiko for, at meldingen udvikler sig til et egentligt varsel. Derfor er det en god idé at holde øje med vejrudsigten de kommende dage.

»Der kommer til at være ustadigt vejr over hele landet, når vi når eftermiddagen,« lyder det fra Mette Wagner, der fortsætter:

»Jeg tror ikke man skal regne med, at nogen går fri. Det når også Bornholm.«

Det ustadige vejr fortsætter med regn og en smule blæst frem til sidste halvdel af den kommende uge.

»Der er sendt en risikomelding ud, der gælder til og med mandag. Det begynder først at klare op omkring torsdag.«

I slutningen af ugen vil blæsten også aftage.