Bare rolig. Det ser måske lidt gråt ud denne søndag morgen, men det bliver meget bedre i løbet af dagen.

»Det har været en lidt kedelig weekend indtil videre, men det ser ud til, at søndagen bliver en skiftedag,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Zhang.

Eller sagt med andre ord: Nu kommer solen tilbage – endda i flere dage.

Men først skal det skydække, der ligger over store dele af Danmark væk, og det vil ske over hele landet i løbet af søndagen, hvor opklaringen breder sig fra nord.

De sidste byger pakker også sammen og rejser mod syd i løbet af eftermiddagen, men kan godt nå at dryppe lidt undervejs, især i den sydlige del af landet.

»Mit bud er at stort set alle får solen at se i dag, i forskellige mængder. Og i de dele af landet, hvor det ikke når at klare op i løbet af dagen, vil det klare op i løbet af aftenen og natten,« siger Mette Zhang fra DMI.

Temperaturerne kan allerede i dag også godt blive ganske pæne og ligge på 17-23 grader. Varmest bliver det helt lokalt i Nordjylland, som jo bliver det første sted, hvor opklaringen rammer.

Og det er altså kun er forvarsel om de kommende dage.

»Fra mandag ser det helt hæderligt ud. Det ser ud til, at vi kan få nogle sensommerdage, hvor det ikke bare er ifølge kalenderen, men også ifølge vejret,« siger meteorologen Mette Zhang:

»Det vil ikke være sommerdage med over 25 grader, men det ser ud til, at vi får et par dage med lokalt op til 23 grader. De fleste steder vil det ligge fra 17 til 21-22 grader, og samtidig vil ikke være noget vind, så det vil føles helt rart.«