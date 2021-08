Den er allerede trukket ind over landet, regnen. Og den har tænkt sig at bliver her i store dele af lørdagen.

»Jeg håber for alle konfirmationerne, at der er slået telte op i haverne,« som Anja Bodholt, vagthavende hos DMI, udtrykker det.

Nej, vejrudsigten er ikke just opmuntrende for de konfirmander, der skal fejres mange steder i det ganske land denne lørdag. Eller for alle andre.

Det er i første omgang byger fra Sydsverige, der gør det til en våd dag. Det er allerede fra morgenstunden trukket ind over den østlige dele af Sjælland og Lolland og Falster.

Endnu en #kølig, #blæsende og skyet dag med både regn og byger på programmet og hvor temperaturen holder sig under 20 grader . pic.twitter.com/eLpXb4wfmU — DMI (@dmidk) August 28, 2021

I løbet af morgenen og formiddagen fortsætter de mod sydvest – og ind over Fyn og Sønderjylland. Dog vil det meste af Jylland stort set holde sig tørt i de kommende timer.

Og så er det vist på tide med et lille positivt indspark.

»Når vi når hen til middag og ud på eftermiddagen vil der være færre byger og længere imellem dem,« siger Anja Bodholt fra DMI.

Så her vil der værre mulighed for at opleve lidt tørvejr, uden at skydækket dog rigtigt klarer op til vedvarende solskin.

Og senere på dagen går det så løs igen fra oven.

»I aftentimerne er der mange, som vil opleve regn og byger. Her vil et mere udbredt regnområde trækker ned over Kattegat, Djursland, Østjylland, Nordsjælland og Fyn, og den centrale del af landet vil opleve 'vedvarende regn',« siger DMI-vagtchefen.

Regnvejret vil i løbet af natten til søndag klinge af og holde sig omkring den syd- og østlige del af landet.

Der er dog nogle danskere, der i større omfang slipper for det våde element. Jo længere mod nord og nordvest, man befinder sig, jo bedre vejr vil man have.

Det bliver også afspejlet i temperaturerne, der for en gangs skyld holder sig i den lavere ende med 15-19 grader.

»Jeg tror ikke på, at der kommer 20 grader i dag. I Nordvestjylland bliver det varmest med de 19 grader. På Sjælland vil der højst blive 16 grader: Så lidt køligt og med den her let til friske nordlige vind,« siger DMIs Anja Bodholt.