»Vi deler jo nærmest ugen op i to.«

Sådan lyder det tidligt mandag morgen fra den vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen – så det er både med at huske paraply og solcreme.

Vi lægger ud med den ene del først. Den del, hvor paraplyen skal findes frem.

Mandag og tirsdag står nemlig for noget vejr, der præges af grå skyer, regn og byger, der kan være med torden.

»Mange steder forventer vi, at der kan falde mellem 15 og 30 millimeter regn. Nogle af bygerne kan være kraftige og med torden. I dag er det nok hovedsageligt hen over det midtjyske område, at der vil falde mest regn,« fortæller Klaus Larsen.

»Det bliver også med lidt triste temperaturer, var jeg lige ved at sige, på op til 19 grader.«

Stort set samme vejrmenu kommer vi til at se tirsdag – dog med en lille ændring:

»Det er stort set samme melodi igen i morgen. Der er det bare den nordlige del af Sjælland, der er størst risiko for mest regn, mens jyderne kan glæde sig over, at der kan komme lidt sol ud på eftermiddagen,« forklarer meteorologen.

Det bringer os frem til den anden halvdel.

For den opklaring, der så småt ser ud til at begynde i det jyske om tirsdagen, breder sig nemlig ud til resten af landet de efterfølgende dage.

»Så fra onsdag til fredag får vi efterhånden nogen sol alle steder og kun nogle enkelte byger og lidt mindre vind,« siger Klaus Larsen.

Temperaturerne ændrer sig dog ikke synderligt af den grund:

»Det er fortsat med temperaturer lige under de 20 grader, så det er ikke fordi, det er det helt spændende,« lyder det fra meteorologen.