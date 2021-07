»Dugfrisk sæsonprognose antyder, at der kan blive brug for at holde en rosévin i reserve til 'indian summer' i september.«

Med de ord har DMI præsenteret en ny sæsonprognose.

Indtil videre har vi haft den varmeste sommer i 29 år, og selvom der er mange uger endnu, så tyder prognoserne altså på, at sensommeren fortsætter i samme spor.

Den nye sæsonprognose giver et praj om vejret, når vi kigger ind i efteråret, og det ser lovende ud:

»Prognoserne peger på en mild september, hvor der stadig kan være et par varme dage tilbage,« lyder det.

Der er altså måske lagt i kakkelovnen til en såkaldt 'indian summer'.

Der findes ingen klar definition på 'indian summer', men det bruges i vid udstrækning, når vi får en varm periode et stykke inde i efteråret.

Og selvom sæsonprognoser er behæftet med stor usikkerhed, så peger prognoserne ifølge DMI på en september måned, der bliver varmere end normalt.

Vindene vil komme fra det vestlige eller sydvestlige hjørne, men højtryksrygge vil sandsynligvis også skyde op over Danmark. I forbindelse med dette kan en strømning fra øst eller sydøst i perioder give os mildt eller decideret varmt efterårsvejr.

Man skal dog ikke forvente en hel måned med sommer- og badevejr, da der også kommer perioder med regn eller byger.

Oktober ser ud til at fortsætte med vejr til den gavmilde side.

Her er det mest sandsynlige, at et udbredt højtryk kan give en forholdsvis rolig vejrmåned til den tørre side, mens temperaturerne nok lander på et normalt leje.

Men inden vi når så langt, er der fortsat lidt over en måned tilbage af sommeren, og her forventer DMI en blandet landhandel, med plads til både køligt vejr, varme, sol og regn.