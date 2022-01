Gråt, tåget og glat.

Der er god grund til at køre forsigtigt onsdag morgen, for vejene kan være glatte mange steder, og sigtbarheden sat ned.

I store dele af Jylland melder både politi og DMI om, at vejene kan være både rim- eller isglatte.

»Det er diset, tåget og med mange skyer over det meste af landet. Nogle steder i den vestlige del af landet er vejbanetemperaturerne så lave, at der er risiko for glatte veje.«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen.

Derudover melder han også om risiko for tåge flere steder i det jyske.

»På et tidspunkt i nat var sigtbarheden i det midtjyske nede på 50 meter, men nu er den igen oppe på mellem 100 og 200 meter,« siger han og tilføjer, at DMI i morgentimerne derfor ikke længere har et dicideret tågevarsel.

Advarslen om glatte veje gælder især den nordlige, vestlige og centrale del af Jylland, men også politiet i Syd- og Sønderjylland advarer om tåge og glatte veje.

Men selv om onsdagen - med meteorologens ord - begynder »i gråvejrets tegn,« så er der dog håb om, at de fleste af os får et solstrejf i løbet af dagen, understreger han.

»I løbet af dagen går der hul i skydækket, og jeg vil tro, at når dagen er omme, så har de fleste af os fået solen at se.«

Temperaturerne når kun op på seks grader, og det bliver forholdsvis blæsende.

»Vinden vil nok lige tage toppen af fornøjelsen, når man går der og skutter sig,« siger Klaus Larsen.

Vejret i storbyerne

Som altid kaster vi også lige et blik på vejret i de fire største byer: København, Aarhus, Odense og Aalborg, men her er der ikke tale om de store variationer onsdag.

»Det vil nok være lidt mere diset omkring København, end i de andre tre byer. Det er her, solen sidst vil komme frem,« siger han.

»Ellers er der i store træk ikke den store forskel. I store træk er der det samme vejr til hele landet i dag: Først gråvejr og så lidt sol op ad dagen.«