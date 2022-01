Det begyndte ellers ganske lovende, da den vagthavende meteorolog ved DMI satte nogle ord på det vejr, vi kan forvente denne tirsdag:

»Det bliver solskin fra morgen til aften, efter solen er stået op,« lød det fra Jesper Eriksen.

Problemerne opstod, da meteorologen i sætningen lige efter tilføjede:

»Men det bliver så kun på Bornholm. Resten af landet får gråvejr.«

Ikke nok med det, så kan der ud på dagen også komme noget nedbør til særligt Jylland i form af regn og slud.

Der er heller ikke meget at glæde sig over, når man ser på temperaturen, der bliver mellem én og fire graders varme, mens vinden bliver let til frisk fra syd:

»Så det bliver hverken særlig blæsende eller vindstille. Det bliver sådan midt imellem,« forklarer Jesper Eriksen.

Fra morgenstunden og ud på formiddagen kan det dog være en god idé at være lidt ekstra opmærksom, hvis man skal ud at køre bil.

Der kan nemlig være lidt pletvis rimglatte veje i særligt den nordlige og østlige del af landet.

Kigger man længere frem i prognoserne, ser vejret ikke ud til at blive meget anderledes:

»Der kommer indslag af sol i løbet af ugen, men der bliver ikke nogen dage, hvor der er skyfrit,« siger han.

Tager man et kig på landets fire største byer, er der ikke den helt store forskel på, hvad de kan forvente at finde på vejrmenuen.

Dog skiller en enkelt sig en smule ud:

Aalborg, Aarhus, Odense og København

»Man kan sige, at af de store byer, er det Aalborg, der får den regn og slud ud på eftermiddagen,« lyder det fra Jesper Eriksen, som tilføjer:

»Og i det andre byer, hvis der kommer noget nedbør, bliver det kun i småtingsafdelingen.«

Derudover får ingen af storbyerne ret meget af solen at se.