Husker du dit første job? Og ikke mindst din første løncheck? I B.T.'s serie ‘Mig og min første løn’ røber kendte danskere, hvad der stod på deres.

Denne gang er det dansktoplegenden Birthe Kjær, som stadig har sin første kontrakt som sangerinde, der havde både sodavand og smørrebrød skrevet ind - men knap så mange kroner.

»Et af mine allerførste jobs var, da jeg var 12 år i 1961, hvor jeg sang med to drenge i noget, der hed Sunshine Trio,« fortæller Birthe Kjær.

Birthe Kjær var en del af trioen i fem år.

En kun 12-årig Birthe Kjær dannede Sunshine Trio sammen med guitarist Jørgen Larsen og harmonikaspiller Eggert Staack. Her ses trioen med deres impresario Basse Bertram. Foto: Birthes Venner Vis mere En kun 12-årig Birthe Kjær dannede Sunshine Trio sammen med guitarist Jørgen Larsen og harmonikaspiller Eggert Staack. Her ses trioen med deres impresario Basse Bertram. Foto: Birthes Venner

De to andre medlemmer var kun tre år ældre end hende, så de havde en voksen tilknyttet bandet, som fulgte dem land og rige rundt, når der skulle underholdes i diverse forsamlingshuse.

»Så det var min barndom,« fortæller Birthe Kjær med et smil.

Dengang som 12-årig var det da også noget billigere at få dansktoplegenden ud at spille, end det er i dag, hvor hun som 75-årig stadig er aktiv musiker med flere hits bag sig.

»Jeg har stadig den første kontrakt fra restaurant Varmen i Århus. Vi fik 60 kroner per job og så tre sodavand og tre stykker smørrebrød,« fortæller Birthe Kjær med et grin.

Birthe Kjær har store hits som 'Vi maler byen rød' og 'Pas på den knaldrøde gummibåd' bag sig, og i dag som 75-årig turnerer hun stadig landet rundt som musiker. Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix Vis mere Birthe Kjær har store hits som 'Vi maler byen rød' og 'Pas på den knaldrøde gummibåd' bag sig, og i dag som 75-årig turnerer hun stadig landet rundt som musiker. Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

Hun var heller ikke selv med til at forhandle kontrakten, det gjorde deres såkaldte impresario, en slags manager.

»Vores impresario fik 20 procent, så vi tre skulle dele 48 kroner minus transporten derhen. Så jeg fik 16 kroner og en sodavand,« lyder det med et grin.

I dag, 63 år senere, svarer 16 kroner til en lønseddel på lidt over 230 kroner.

»Det var jo ikke ret meget, heller ikke dengang, men for en 12-årig var det jo fint. Vi synes jo bare, det var sjovt at komme ud og spille,« fortæller Birthe Kjær.

Disse første spillejobs har da også sidenhen betalt sig godt.

»De penge, jeg tjente, kom ned i en sparebøsse. En skønne dag havde jeg nok til at købe naboens klaver, så vi fik klaver derhjemme, og jeg begyndte til klaverundervisning, og det er kommet mig til gode sidenhen, at jeg lærte at læse noder.«

