I dag kan man ikke spise hende af med den slags småpenge.

Men dengang Birgitte Hjort Sørensen var en blot 25 år ung, nyuddannet skuespillerinde, turde hun slet ikke forestille sig at lønforhandle til sin første store hovedrolle.

Det fortæller Birgitte Hjort Sørensen selv i podcasten '112 for din økonomi'.

Her falder snakken ikke mindst på dengang, den i dag 42-årige 'Borgen'-skuespillerinde havde en hovedrolle som Roxie Hart i musicalen 'Chicago' på Det Ny Teater.

Birgitte Hjort Sørensen har haft flere roller i både ind- og udland. Senest er hun aktuel i den danske tv-serie 'Dark Horse'. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Birgitte Hjort Sørensen har haft flere roller i både ind- og udland. Senest er hun aktuel i den danske tv-serie 'Dark Horse'. Foto: Søren Bidstrup

For som nyuddannet, uden anciennitet og på laveste skalatrin i sin overenskomst, var lønnen ikke prangende for en hovedrolle på det fornemme teater.

»Jeg fik lige under 21.000 om måneden derinde. Jeg tror ikke engang, jeg tænkte, det var en mulighed... Jeg turde i hvert fald overhovedet ikke begynde at forhandle, for jeg tænkte, at jeg ikke havde noget at forhandle med,« forklarer Birgitte Hjort Sørensen i podcasten, hvor hun også uddyber, at hun som international skuespiller før har haft folk ansat til at lønforhandle for sig.

For så let køber man ikke Birgitte Hjort Sørensens tid og talenter i dag, forsikrer hun.

»Retrospektivt bar jeg en kæmpe hovedrolle, og det er et relativt hårdt fysisk arbejde. Der var masser af argumenter, man kunne have kommet med, men det havde jeg slet ikke fantasi til at forestille mig dengang,« fortæller Birgitte Hjort Sørensen ærligt i podcasten.

Det er ikke længe siden, at også Mads Mikkelsen afslørede sin absurde løn for gennembrudsrollen i 'Pusher'. Læs mere om det HER.