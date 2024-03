Han gik tiende klasse om, men endte som milliardær. Siden investerede han stort i en special robotmaskine, men det har slået fejl. Og nu står han til at miste flere hundrede millioner.

Efter at have redet på en kæmpe bølge er succes, er den jyske ejendomsmatador René Birchs imperium begyndt at smuldre. Men hvem er den jyske milliardær, der egentlig skulle være mejerist?

Fire konkurser og et luksussommerhus, der er sat til salg. Sådan lyder status for René Birchs imperium.

I årevis har René Birch været et fast og til tider kulørt indslag på både Randers- og Silkeborgegnen, hvor han blandt andet har bygget rækkehuse, støttet fodboldklubben Silkeborg IF, og skabt motorsports holdet GMB Motorsport, hvor hans sønner Gustav og Marius var racerkørere.

Men nu er det hele ved at falde til jorden.

Egentlig kunne 48-årige René Birch ellers have trukket sig tilbage og levet det fede liv, da han for to år siden solgte sit livsværk – ejendomsselskabet Birch Ejendomme.

Mere end én milliard kroner fik han for handlen. I stedet valgte rigmanden, som er kendt for hellere at ville gå i træsko end i dyre designersko, at investere store summer i forskellige selskaber i sin GMB-koncern.

Kronjuvelen i den nye samling var selskabet GMB Produktion, hvor han ved hjælp af en specialiseret og meget dyr robot skulle producere huse i samlesæt.

Et projekt, han mente kunne blive større end Birch Ejendomme.

»Det her bliver væsentligt større,« forklarede han i december 2022 til Skive Folkeblad.

Men blot et år senere begyndte imperiet at sprække. Og nu er både GMB Produktion og tre andre af hans selskaber gået konkurs.

Fejl i millionklassen

Ifølge advokat Christian Jul Madsen fra Kromann-Reumert, som er kurator på to af konkursboerne, skyldes konkursen i GMB Produktion den dyre fuldautomatiserede robot.

»Den har kostet rigtig mange, penge at opbygge, og så er man løbet tør for penge i det selskab og i koncernen, så den ikke har kunnet komme i drift,« forklarer han.

I det andet selskab, GMB Entreprenør, er problemet i stedet, at man har været underleverandør til andre steder i koncernen, hvor man har solgt nogle byggeprojekter for billigt.

»Og med fejlkalkulationer i millionklassen, så går det desværre stærkt,« forklarer Christian Jul Madsen.

Problemerne i GMB Produktion og GMB Entreprenør har allerede trukket lange spor andre steder ind i Birchs GMB-imperium. Men det vender vi tilbage til.

For René Birchs erhvervseventyr har været et af de utrolige.

Svarede igen i avisannonce

Han kom fra den lille by Fårvang mellem Silkeborg og Randers, havde det svært i skolen og blev uddannet mejerist.

Ved et tilfælde begyndte han at investere i ejendomme – mest for at 'have lidt til pensionsopsparingen', har han fortalt i et interview med fodboldklubben Silkeborg IFs medlemsblad.

Og det greb om sig. Han fik succes med at investere og udvikle nybyggeri, for der var efterspørgsel efter nybyggede rækkehuse og lejligheder.

Undervejs er han blevet kritiseret for kedeligt byggeri og for, at hans venskab med flere lokalpolitikere har givet ham fordele, når byggetilladelser skulle blåstemples. Men kritikken har prellet af.

I en to siders avisannonce svarede han ved at kalde kritikkens hovedpunkter for 'bagateller', har Midtjyllands Avis beskrevet.

Mens det lykkedes René Birch at styre uden om de bump, han mødte på vejen med Birch Ejendommen, ser det noget mere dystert ud med de fire konkurser.

Hjertebarn er lukket

Hans hjertebarn, GMB Motorsport er allerede blevet lukket.

Ifølge advokat Søren Christensen Volder fra Bech-Bruun, der også er kurator på sagen, står René Birch overfor et stort tab i millionklassen.

»Antagelsen er jo stadigvæk, at selve koncernen overlever, men det er jo klart, at det bliver med et tab på flere hundrede millioner kroner. Det er der ingen tvivl om,« siger Christensen Volder, der desuden bistår hele GMB-koncernen i forhold til konkurssagen.

Kigger man på koncernens regnskaber, finder man ellers en egenkapital på over 800 millioner kroner i moderselskabet René GMB Holding 2 Aps. Men det er ikke rede penge, men forskellige aktiver som ejendomme og produktionsanlæg.

»Der ligger ikke 800 millioner i kontanter. Hvis der gjorde det, så havde han (René Birch, red.) ikke haft nogen anledning til at lære mig at kende,« lyder det fra Volder Christensen.

René Birch har udtalt, at han er ærgerlig over lukningen af især GMB Produktion, der betyder et farvel til størstedelen af de 300 medarbejdere.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra René Birch.

Advokat og kurator Søren Christensen Volder oplyser dog, at Birch er enormt ærgerlig over situationen,

»Han ville helt givet have ønsket, at han bare havde trukket sig tilbage dengang (da han solgte Birch Ejendomme, red.), men han har også fortalt, at det ikke ligger meget til hans natur at lægge sig tilbage. Han synes, det er spændende at bygge noget op, og det ligger der jo altid en risiko i,« siger han.

Kilder: Skive Folkeblad, Midtjyllands Avis, Silkeborg IFs medlemsblad.