»Vi fik at vide, de havde afsat 45 minutter til os. Men vi gik ind klokken 11 og kom ud tre timer senere.«

Jakob Neua havde sammen med sin medstifter af den digitale ejendomsmægler Estaldo.com fået foretræde i torsdagens Løvens Hule.

Her blev drøm til virkelighed, trods det enorme pres, fortæller Jakob Neua:

»Der var jo en chance for, at vi kunne ligne en nød,« griner han og fortsætter:

Jan Lehrmann lader propperne springe med sine to nye kompagnoner, iværksætterduoen bag Estaldo.com, Jakob Neua (th.) og Ann Rosenskjold.

»Jesper Buch kunne have gået amok over vores valuation.«

B.T. har tidligere fortalt om den 40-årige iværksætter og familiefars drøm om »at tage røven på ejendomsmæglerne«, og det er en drøm, der nu er sat strøm til, efter Jan Lehrmann torsdag aften lagde den næsthøjeste investering i Løvens Hule-historien hos Estaldo.com.

2,75 mio. for ti procent landede de – det næststørste indskud i det populære iværksætterprogram nogensinde. Men faktisk havde de 'snydt' hjemmefra.

»Jeg have skrevet tallene ned i min håndflade. 'Hvis vi sælger ti procent, så skal tallene ligge mellem de to tal her.' Problemet var bare, at der var ret varmt derinde, og sådan en kuglepensskrift forsvinder hurtigt,« fortæller han om ideen, der viste sig noget bedre på papir end i praksis.

Jakob Neua Nørgaards online ejendomsmæglerfirma er på knap to år strøget ind som den enkeltstående 'butik' med fjerdeflest boliger til salg i hele landet.

Trods presset bevarede han dog den nordjyske ro og afslappethed – i hvert fald udadtil.

Allerede i programmet for en uge siden var der et sammenklip af de mange nordjyder, der lagde vejen forbi løvehulen og især fik ros af deres mednordjyde blandt løverne, Jakob Riisgaard.

»Jeg vader jo altid rundt i converse og shorts. Jan kommenterede faktisk, at det var fedt at se en ejendomsmægler med shorts. Jesper Buch fandt ud af, jeg havde været med til at lave Penneo (digital signaturvirksomhed, red.), og det spurgte han ind til, hvor han kommenterede, jeg var meget ydmyg,« fortæller Jakob Neua.

Der var nok at forholde sig til i løvehulen. Hele elleve bud af forskellige beløb og konstellationer fik den digitale ejendomsmæglerkæde, der, siden de gik i luften i 2020, er blevet landets femtestørste mægler – målt på antal boliger til salg.

Jakob Neua Nørgaard elsker at udfordre normerne. Det ligger ligefrem i hans dna, forklarer han.

»Da første bud kommer, skiftede vi ligesom gear. Jesper Buch starter med et bud på 30 procent. Jeg forestiller mig, det er som at være skuespiller på teatret. Bortset fra at det er improteater, og folk stiller en del mærkelige spørgsmål,« siger Jakob Neua om den vilde oplevelse.

Han kalder den dog generelt for 'fed' og dommerne overraskende 'søde'.

»Man er jo sygt nervøs, for man har set programmer, hvor de kører dem over. Tre timer er altså længe. Allerede inden man går ind, er det sindssygt overvældende,« siger Jakob Neua og understreger, at de havde gjort deres hjemmearbejde.

Men selvom eksamen er en fest for den velforberedte, så slutter stressen ikke, når kameraet er slukket. De fire måneder, siden programmet blev optaget, er ikke brugt med armene over hovedet, forsikrer Jakob Neua.

Modsat andre ejendomsmæglere så kommer Jakob Neua Nørgaard ikke ud og fremviser boligen. Det klarer sælger selv.

»Man når virkelig at blive presset igen bagefter. Mega presset,« siger han og fortæller om den såkaldte due diligence, som Estaldo.com var igennem, som er en gennemtrevling af virksomheden med tættekam for at tjekke, om de nu også er det, de udgiver sig for.

Efter DR-programmet blev optaget, har der været indledende samtaler med Jan Lehrmann, der også træder ind i bestyrelsen af Estaldo.com.